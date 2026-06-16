Baronissi, concluso il primo Campionato Provinciale AICS di Pallavolo

di Marisa Fava

Si è concluso a Baronissi il primo Campionato Provinciale AICS di Pallavolo “Città di Baronissi”, una manifestazione sportiva che ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti dal territorio provinciale di Salerno.

Il torneo ha rappresentato un importante momento di sport, condivisione e aggregazione, confermando il valore della pallavolo come disciplina capace di unire atleti, associazioni e comunità locali. In campo non sono mancati entusiasmo, fair play e sana competizione, elementi che hanno accompagnato l’intero percorso della manifestazione.

Sport, territorio e partecipazione

Un ringraziamento è stato rivolto a tutte le squadre partecipanti, protagoniste di un campionato vissuto all’insegna del rispetto e dello spirito sportivo. La competizione ha offerto spettacolo e ha contribuito alla buona riuscita di un’iniziativa pensata per valorizzare lo sport di base e il coinvolgimento delle realtà associative del territorio.

Particolare apprezzamento è stato espresso anche per il responsabile del torneo, il dottore chinesiologo Domenico Trotta, per l’impegno profuso nell’organizzazione e nella gestione dell’evento.

Le presenze alla premiazione

Alla cerimonia di premiazione erano presenti l’assessore allo Sport del Comune di Baronissi, Anna Sica, da sempre vicina alle associazioni locali e impegnata nella promozione della cultura sportiva come strumento di crescita territoriale.

Presente anche il presidente provinciale AICS Salerno, Marco De Luca, che ha sostenuto fortemente la nascita del campionato, collaborando in modo concreto con le associazioni e con il territorio.

La classifica finale

1° classificata: Under 65

Under 65 2° classificata: Team Amaranto

Team Amaranto 3° classificata: Golden Academy

Golden Academy 4° classificata: Team Perla

La giornata conclusiva si è svolta in un clima di festa, con il ringraziamento rivolto anche al Bakery Cafe di Baronissi per l’ospitalità.

Il primo Campionato Provinciale AICS di Pallavolo “Città di Baronissi” si chiude dunque con un bilancio positivo, lasciando in eredità entusiasmo, partecipazione e la volontà di continuare a promuovere lo sport come occasione di incontro, crescita e comunità.