Carta d’identità cartacea, dal 3 agosto non sarà più valida: cosa cambia per i cittadini
Poste Italiane ricorda la scadenza prevista dalle nuove norme europee: necessario dotarsi della Carta d'Identità Elettronica o di un altro documento valido.
Dal prossimo 3 agosto la carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata come documento di riconoscimento agli sportelli di Poste Italiane, anche se riporta una data di scadenza successiva.
Lo comunica Poste Italiane, richiamando le nuove disposizioni introdotte a livello europeo per uniformare i sistemi di identificazione dei cittadini all’interno dell’Unione Europea.
Stop alla carta d’identità cartacea
La novità riguarda milioni di cittadini che ancora utilizzano il tradizionale documento cartaceo. A partire dal 3 agosto, infatti, tale documento non sarà più considerato valido per le operazioni che richiedono l’identificazione presso gli uffici postali.
La misura dà attuazione a quanto previsto dal Regolamento europeo n. 1208 del 12 giugno 2025, che punta a rendere omogenei gli standard di sicurezza e riconoscimento dei documenti d’identità nei Paesi membri dell’Unione Europea.
Chi dovrà richiedere la Carta d’Identità Elettronica
I cittadini che non dispongono di altri documenti di riconoscimento validi, come il passaporto o la patente di guida, dovranno provvedere al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) entro la scadenza indicata.
La CIE rappresenta oggi il principale documento di identificazione personale in Italia e garantisce standard di sicurezza più elevati rispetto al vecchio formato cartaceo, oltre a consentire l’accesso a numerosi servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
L’invito ai cittadini
Poste Italiane invita i cittadini ancora in possesso della sola carta d’identità cartacea a verificare per tempo la propria situazione documentale e, se necessario, a prenotare il rilascio della Carta d’Identità Elettronica presso il proprio Comune di residenza, evitando così possibili disagi dopo il 3 agosto.
La transizione verso documenti digitali più sicuri rappresenta uno dei passaggi previsti dall’Unione Europea per rafforzare l’affidabilità dei sistemi di identificazione e semplificare il riconoscimento dei cittadini nei diversi Paesi membri.
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