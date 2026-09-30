Mal d’auto quando sei passeggero e usi il cellulare? Android ha la soluzione che fa al caso tuo

di Redazione ZON

Google ha iniziato il rollout completo di Motion Assist: una nuova funzione per Android 17 pensata per ridurre la cinetosi che colpisce chi usa lo smartphone da passeggero durante un viaggio in auto.

La cinetosi, o chinetosi che dir si voglia, è un fastidio tristemente comune che si è dimostrato a più riprese capace di rovinare qualunque spostamento provocando nausea e malessere generalizzato a seguito dell’incapacità del cervello di processare correttamente due movimenti che avvengono in contemporanea. La funzione Motion Assist che Google sta introducendo dentro Android funzionerà grazie all’introduzione di piccoli indicatori animati mostrati ai bordi dello schermo, il cui movimento riproduce quello reale del veicolo.

L’obiettivo è fornire al cervello un riferimento visivo coerente con quanto percepito dal corpo, riducendo così il conflitto sensoriale alla base della nausea; la funzione è accessibile dalle impostazioni di Google Play Services e può essere attivata sia in modalità automatica sia tramite un tasto rapido nelle impostazioni veloci.

Per Android è finalmente un rimettersi in pari con quanto Apple aveva già su tutti i suoi dispositivi lo scorso anno: meglio tardi che mai!

Un aiuto concreto per chi legge o guarda contenuti in movimento

Lato personalizzazione Android sta facendo degli interessanti passi avanti: colore, forma e opacità degli indicatori animati sono completamente personalizzabili, con la possibilità di attivare anche una randomizzazione automatica di questi parametri per chi preferisce non doverli configurare manualmente ogni volta. La modalità automatica è probabilmente l’aggiunta più comoda dell’intero sistema perché una volta attivata permette al sistema di motion assist di attivarsi in autonomia avendo soltanto attivo il GPS: non appena il telefono rileva di trovarsi su un veicolo in movimento il sistema genera gli indicatori a schermo.

La sensibilità alla cinetosi è una condizione estremamente personale e la soluzione software è un palliativo estremamente interessante, di quelli che permettono di risolvere realmente il problema. Le attività che richiedono il mantenere per un tempo prolungato lo sguardo sullo schermo dello smartphone, come confrontare recensioni e caratteristiche tra diversi siti slot prima di scegliere dove registrarsi, diventano improvvisamente più accessibili anche per chi normalmente evita di guardare lo schermo durante i tragitti in macchina.

Uno strumento pensato per accompagnare ogni tipo di lettura in movimento

L’introduzione di una soluzione del genere contro la chinetosi non soltanto permette di leggere più comodamente testi statici ma permette anche di navigare tra pagine ricche di elementi grafici e animazioni mantenendo alta la concentrazione: questo perché, grazie alle possibilità di personalizzazione, Motion Assist può diventare visivamente coerente con ciò che viene mostrato a schermo. Chi desidera informarsi con calma sulle caratteristiche di un casinò online prima di decidere se registrarsi può finalmente farlo comodamente anche dal sedile passeggero, senza dover interrompere continuamente la lettura per il fastidio derivante dalla nausea. Quella dell’introduzione di Motion Assist è quindi l’ennesima aggiunta all’interno di un già ricco paniere di funzioni di accessibilità pensate da Google per rendere l’esperienza mobile più inclusiva, affiancandosi ad altre soluzioni simili già sperimentate in passato anche sull’ecosistema iOS, con approcci tecnici leggermente diversi. Il rollout della funzione procede lentamente ma con costanza e diventerà la nuova norma per l’utenza Android.