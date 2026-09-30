Protezione dei Dati, Crittografia e Controllo degli Accessi in Soft2Bet

di Redazione ZON

La cybersicurezza all’interno di una piattaforma iGaming dipende da come le informazioni sensibili vengono archiviate, accessibili e separate tra i sistemi tecnici. Soft2Bet collega la protezione dei dati con la gestione delle identità, i permessi controllati, la sicurezza degli account e l’architettura di rete. L’approccio tratta la protezione come un processo operativo continuo piuttosto che come un singolo livello tecnico.

Crittografia dei Dati e dei Documenti Riservati

La crittografia è uno dei controlli di base utilizzati per proteggere le informazioni. Soft2Bet applica la crittografia ai documenti d’identità e ai registri sensibili degli account, che sono tra i tipi di informazioni che richiedono una gestione accurata all’interno di un ambiente di piattaforma. Lo scopo non è solo proteggere i file archiviati, ma anche ridurre l’esposizione dei contenuti riservati se una persona non autorizzata raggiunge un sistema o uno strato di archiviazione.

La crittografia funziona come parte di un modello più ampio di protezione dei dati. Le informazioni sensibili possono attraversare diversi processi della piattaforma, dall’onboarding e dalla gestione degli account al successivo uso operativo. Mantenere questo materiale protetto richiede una gestione coerente in ogni fase. La crittografia ha quindi valore quando rimane collegata alle regole di accesso, alle impostazioni di archiviazione e alla separazione tecnica dei sistemi.

Identity & Access Management come Base della Protezione Interna

L’Identity & Access Management definisce come le persone all’interno di un ambiente tecnico ricevono l’accesso ai sistemi e alle informazioni. Soft2Bet utilizza quest’area come fondamento della sicurezza interna perché l’accesso dovrebbe seguire un chiaro bisogno operativo. Una persona può lavorare con gli strumenti richiesti per un ruolo senza ricevere permessi ampi su parti non correlate della piattaforma.

La logica si basa sulla limitazione dell’accesso non necessario. Soft2Bet può separare i permessi per ruolo, sistema e responsabilità, riducendo il numero di persone che possono raggiungere aree sensibili. Questo è importante quando una piattaforma contiene documenti d’identità, registri degli account, strumenti infrastrutturali e funzioni amministrative che non dovrebbero essere tutti disponibili attraverso lo stesso livello di autorizzazione.

Un modello IAM strutturato rende anche l’accesso più facile da gestire nel tempo. Questi cambiamenti possono costituire parte della normale amministrazione della sicurezza piuttosto che eventi eccezionali.

Le funzioni principali di questo modello:

assegnare l’accesso in base alle responsabilità

limitare la visibilità dei sistemi sensibili ai ruoli autorizzati

modificare o rimuovere i permessi quando cambiano le responsabilità

separare l’accesso ordinario dall’accesso amministrativo di livello superiore

collegare i controlli di autenticazione con l’autorizzazione basata sui ruoli

Autenticazione a Più Fattori e Diritti di Accesso Basati sui Ruoli

Le password da sole non forniscono una separazione sufficiente tra un account valido e una persona che ne ha ottenuto le credenziali. Soft2Bet utilizza l’autenticazione a più fattori come verifica aggiuntiva dell’identità per l’accesso ai sistemi sensibili. Il passo extra significa che il possesso di una password non fornisce automaticamente l’ingresso completo in un ambiente interno.

L’autenticazione a più fattori diventa più utile quando combinata con i diritti di accesso basati sui ruoli. Soft2Bet non ha bisogno che ogni persona autenticata riceva gli stessi permessi. Invece, l’autorizzazione può dipendere dalle responsabilità associate a un ruolo.

Questa separazione crea due diverse domande di sicurezza. La prima chiede se la persona che accede al sistema può provare l’identità collegata all’account. La seconda chiede cosa è consentito fare a quell’account verificato. Soft2Bet affronta entrambe le domande attraverso l’autenticazione e l’autorizzazione, anziché trattarle come lo stesso controllo.

I permessi basati sui ruoli riducono anche l’esposizione non necessaria all’interno dell’organizzazione. Un account valido di un dipendente non ha bisogno di accedere a ogni documento sensibile, impostazione di sistema o strumento amministrativo. Soft2Bet può limitare ciascun account alle aree necessarie per il lavoro definito.

Controllo degli Account Privilegiati e Segmentazione della Rete

Gli account privilegiati necessitano di un controllo più forte perché possono modificare impostazioni importanti, gestire sistemi e aprire informazioni che gli account normali non possono raggiungere. Soft2Bet mantiene questo tipo di accesso più limitato.

Soft2Bet può mantenere il lavoro normale separato dalle attività in cui è realmente necessario un accesso superiore. Una persona può utilizzare permessi elevati per un compito particolare invece di averli disponibili per ogni attività. In questo modo, le funzioni sensibili sono meno collegate agli account utilizzati per il lavoro di routine.

La segmentazione della rete fornisce un’altra forma di separazione. Invece di mantenere ogni sistema all’interno di un unico grande ambiente di rete, diverse aree tecniche possono essere divise tra loro. Soft2Bet utilizza questo approccio per tenere i sistemi sensibili lontani dalla rete generale.

I sistemi che contengono informazioni riservate o funzioni amministrative possono essere collocati dietro condizioni di accesso più rigorose. I controlli di identità possono quindi funzionare con la progettazione dell’infrastruttura, così che le restrizioni di accesso siano rafforzate dal modo in cui i sistemi sono collegati.

Uno limita ciò che le identità altamente autorizzate possono fare, mentre l’altro limita dove l’attività può viaggiare all’interno dell’infrastruttura. Soft2Bet utilizza entrambi i controlli per mantenere le aree tecniche sensibili più isolate.

ISO 27001 come Quadro per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni

I controlli tecnici sono più efficaci quando operano all’interno di un sistema di gestione definito. Soft2Bet detiene la certificazione ISO 27001, uno standard internazionale per la gestione della sicurezza delle informazioni. Lo standard si concentra su responsabilità definite, controlli documentati, misurazione e miglioramento sistematico continuo.

Per Soft2Bet, ISO 27001 fornisce una struttura che collega misure di sicurezza separate in un unico approccio di gestione. Crittografia, controlli di identità, permessi di accesso, account privilegiati e separazione della rete non sono trattati come strumenti non correlati.

Le misure di sicurezza necessitano di una chiara titolarità, procedure ripetibili e un modo per verificare che le procedure continuino a funzionare come previsto. Soft2Bet può utilizzare questa struttura per mantenere le attività di sicurezza delle informazioni coerenti man mano che i sistemi e le esigenze operative cambiano.

ISO 27001 supporta anche un ciclo di revisione e miglioramento. Un controllo può essere appropriato in una fase ma necessitare di aggiustamenti quando tecnologie, modelli di accesso o responsabilità interne cambiano. Soft2Bet tratta quindi la sicurezza delle informazioni come un processo gestito che richiede attenzione continua piuttosto che una configurazione completata.

La crittografia protegge le informazioni sensibili, l’IAM definisce l’accesso interno, l’autenticazione a più fattori rafforza le verifiche di identità, i permessi basati sui ruoli restringono l’autorizzazione, i controlli privilegiati limitano l’accesso elevato e la segmentazione separa le aree tecniche. Per Soft2Bet, ISO 27001 fornisce la struttura di gestione che mantiene questi elementi collegati e conservati nel tempo.na configurazione completata.

La crittografia protegge le informazioni sensibili, l’IAM definisce l’accesso interno, l’autenticazione a più fattori rafforza le verifiche di identità, i permessi basati sui ruoli restringono l’autorizzazione, i controlli privilegiati limitano l’accesso elevato e la segmentazione separa le aree tecniche. Per Soft2Bet, ISO 27001 fornisce la struttura di gestione che mantiene questi elementi collegati e conservati nel tempo.