Giornata dell’Arte 2026 a Baronissi: sport, musica e colori al parcheggio Don Minzoni
Al parcheggio Don Minzoni una giornata dedicata ai giovani, tra tornei sportivi, holi color party, dj set e il concerto di Peppe Soks
Giovedì 28 maggio 2026 torna a Baronissi la Giornata dell’Arte, promossa dal Forum dei Giovani con gli studenti dell’Istituto Superiore Margherita Hack e il sostegno del Comune.
Baronissi si prepara ad accogliere la Giornata dell’Arte 2026, uno degli appuntamenti più attesi dai giovani del territorio. Giovedì 28 maggio, l’area del parcheggio Don Minzoni si trasformerà in un grande spazio di aggregazione, creatività e condivisione.
L’evento, promosso dal Forum dei Giovani di Baronissi in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Superiore Margherita Hack e con il sostegno del Comune di Baronissi, nasce con l’obiettivo di dare libera espressione all’energia artistica e partecipativa dei ragazzi.
Il programma della giornata
La manifestazione prenderà il via alle 8:30 con l’accoglienza dei partecipanti. Dalle 9:00 alle 14:00 spazio ai tornei sportivi scolastici, che animeranno la mattinata con momenti di gioco, competizione e socialità.
Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:00, si disputeranno le finali dei tornei. A seguire, alle 16:30, il parcheggio Don Minzoni si colorerà con l’holi color party, accompagnato dal dj set di Francesco De Rosa e dal vocalist Nicholas Vitale.
Alle 18:00 sarà il momento degli artisti emergenti, che porteranno sul palco musica, talento e nuove espressioni creative.
Christian Liguori e Peppe Soks special guest
La serata entrerà nel vivo alle 21:30 con l’esibizione di Christian Liguori, che aprirà il concerto di Peppe Soks, special guest dell’edizione 2026.
Dopo il concerto, la festa proseguirà con un dj set sotto le stelle, chiudendo una giornata dedicata ai ragazzi, alla musica e alla voglia di stare insieme.
La Giornata dell’Arte 2026 rappresenta un’occasione importante per valorizzare il protagonismo giovanile e trasformare gli spazi cittadini in luoghi di incontro, creatività e partecipazione.
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