Costiera Amalfitana, dal 1° giugno tornano le targhe alterne sulla Statale 163

di Marisa Fava

Scatta la fase estiva del piano traffico lungo la Statale Amalfitana: limitazioni attive dalle 10 alle 18 secondo il calendario previsto dall’Anas.

Dal 1° giugno 2026 tornano in vigore le targhe alterne lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, nel tratto compreso tra Vietri sul Mare e Positano. Il provvedimento rientra nella regolamentazione estiva prevista dall’ordinanza Anas 340/019 e dai successivi dispositivi comunali adottati dai Comuni della Costiera.

Le limitazioni saranno attive nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 18:00 e interesseranno esclusivamente gli autoveicoli.

Il calendario delle targhe alterne

Nel dettaglio, il calendario estivo 2026 prevede diverse modalità di applicazione del provvedimento:

Dal 1° giugno al 31 luglio: targhe alterne attive solo nei weekend e nei giorni festivi.

targhe alterne attive solo nei weekend e nei giorni festivi. Dal 1° agosto al 30 settembre: limitazioni in vigore tutti i giorni della settimana.

limitazioni in vigore tutti i giorni della settimana. Ottobre: ritorno del provvedimento soltanto nei weekend e nei festivi fino al 31 ottobre.

Come funziona il divieto

Il transito sarà consentito o vietato in base all’ultima cifra numerica della targa:

Nei giorni dispari: divieto per i veicoli con targa terminante con numero dispari.

divieto per i veicoli con targa terminante con numero dispari. Nei giorni pari: divieto per i veicoli con targa terminante con numero pari.

Chi è escluso dalle limitazioni

Restano esclusi dal provvedimento diversi mezzi e categorie autorizzate. In particolare, le targhe alterne non si applicano a:

motocicli, scooter e mezzi a due ruote;

residenti nei 14 Comuni della Costiera Amalfitana;

turisti con prenotazione presso strutture ricettive locali, limitatamente ai giorni di arrivo e partenza;

veicoli al servizio di persone con disabilità muniti di regolare contrassegno;

taxi, NCC, mezzi di soccorso e forze dell’ordine;

lavoratori dipendenti non residenti con regolare contratto nelle attività della zona.

L’obiettivo del piano traffico resta quello di alleggerire la circolazione lungo uno dei tratti stradali più congestionati della Campania durante il periodo estivo.