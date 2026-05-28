Capaccio Paestum, ambulanza con targa clonata scoperta dalla Polizia Municipale

di Marisa Fava

Il mezzo di soccorso circolava con una targa duplicata appartenente a un’altra ambulanza. Scattano sequestro e denuncia.

Importante operazione di controllo del territorio a Capaccio Paestum, dove la Polizia Municipale, guidata dal comandante maggiore Antonio Rinaldi, ha individuato un’ambulanza che circolava con una targa clonata.

L’episodio è stato accertato nella zona di Capaccio Scalo durante i consueti servizi di polizia stradale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la targa originale di un altro mezzo di soccorso sarebbe stata riprodotta e applicata sul veicolo fermato nel corso dei controlli.

Il sistema per aggirare assicurazione e controlli

Stando agli accertamenti effettuati, il sistema avrebbe consentito alle due ambulanze di circolare contemporaneamente utilizzando la stessa copertura assicurativa.

Gli agenti hanno quindi proceduto con:

il sequestro amministrativo del mezzo per assenza di copertura assicurativa, con relativa sanzione pecuniaria;

del mezzo per assenza di copertura assicurativa, con relativa sanzione pecuniaria; il sequestro penale della targa clonata;

della targa clonata; la denuncia a piede libero del presidente dell’associazione proprietaria del veicolo.

Le parole del sindaco Paolino

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, che ha espresso apprezzamento per l’operazione della Polizia Municipale.

“Parliamo di un episodio di estrema gravità: clonare una targa e far circolare un mezzo di soccorso senza copertura assicurativa non rappresenta soltanto una frode economica, ma costituisce un rischio inaccettabile per la sicurezza dei cittadini”, ha dichiarato il primo cittadino.

“Chi opera nel settore del soccorso sanitario – ha aggiunto – ha il dovere morale e legale di agire nella massima trasparenza. Questo intervento dimostra che i controlli sul territorio sono rigorosi e costanti”.