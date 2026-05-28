Maltempo in Campania, scatta l’allerta meteo gialla: rischio temporali e grandine

di Marisa Fava

La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta valido dalle 13:00 alle 20:00 di oggi su tutto il territorio campano.

Torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo valida per la giornata di oggi, 28 maggio 2026, dalle ore 13:00 alle 20:00, sull’intero territorio regionale.

Il provvedimento è stato adottato sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, che ha evidenziato condizioni di instabilità con possibili fenomeni temporaleschi anche intensi a livello locale.

Le previsioni meteo

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, sono previsti locali rovesci e temporali, caratterizzati da rapidità di evoluzione e da una forte incertezza previsionale.

Nel corso delle precipitazioni potranno verificarsi anche:

raffiche di vento;

grandinate;

fulmini;

danni a coperture e strutture esposte.

Il quadro meteorologico potrebbe inoltre determinare criticità di natura idrogeologica, con possibili allagamenti, scorrimento delle acque sulle carreggiate, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e fenomeni franosi nelle aree maggiormente fragili.

L’avviso della Protezione Civile

La Sala Operativa Regionale Unificata ha invitato i Comuni e le autorità competenti ad attivare tutte le misure necessarie previste dai piani comunali di Protezione Civile per prevenire e mitigare eventuali criticità.

Particolare attenzione viene richiesta anche per il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture più esposte alle sollecitazioni del vento e dei temporali.

Ulteriori aggiornamenti sono disponibili sul portale della Protezione Civile della Campania.