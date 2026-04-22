Vento forte e mareggiate, allerta meteo in Campania dalle 20 di oggi

di Marisa Fava

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte su tutto il territorio regionale.

Dalle ore 20:00 di oggi, 22 aprile, e fino alle 20:00 di domani, 23 aprile, sono previsti venti forti o molto forti dai quadranti nord-orientali, con possibili raffiche intense e condizioni di mare agitato lungo le coste esposte, dove non si escludono mareggiate.

L’avviso riguarda l’intera Campania e richiama l’attenzione degli enti locali sulla necessità di adottare tutte le misure utili alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi.

In particolare, la Protezione Civile invita i Comuni a monitorare con attenzione il verde pubblico e a verificare la stabilità di strutture temporanee o esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso.

Non sono invece previste criticità legate alle precipitazioni: per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, l’allerta resta di colore verde.

Si ricorda che l’allerta per vento non è associata a un codice colore specifico e può essere diramata anche in assenza di condizioni meteo avverse legate a piogge o temporali.

Massima attenzione dunque nelle prossime ore, soprattutto nelle aree costiere e nei punti maggiormente esposti alle raffiche.