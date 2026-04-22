Turismo a Salerno, attese alte per i ponti del 25 aprile e 1° maggio

di Marisa Fava

Salerno guarda con ottimismo ai prossimi ponti festivi di primavera. In vista delle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, il comparto turistico si prepara ad accogliere un flusso significativo di visitatori.

Strutture ricettive e stabilimenti balneari sono già pronti per l’arrivo dei primi vacanzieri, con aspettative positive in termini di presenze, come riportato anche dal quotidiano Il Mattino in edicola.

I due ponti primaverili rappresentano un’occasione importante per il territorio, che punta a confermare il trend di crescita del turismo, grazie anche alle favorevoli condizioni climatiche e all’offerta culturale e paesaggistica della città e della provincia.

In occasione delle festività, la Provincia di Salerno ha inoltre previsto aperture straordinarie per alcuni dei principali siti museali, offrendo ai visitatori ulteriori opportunità di scoperta del patrimonio culturale locale.

Nel dettaglio, la Pinacoteca Provinciale di Salerno e il Castello Arechi saranno visitabili dalle 9:00 alle 17:00, mentre il Museo archeologico della Lucania Occidentale di Padula sarà aperto dalle 9:00 alle 14:00.

Un’offerta che rafforza l’attrattività del territorio e che punta a valorizzare non solo il centro cittadino, ma anche le eccellenze culturali distribuite in tutta la provincia.