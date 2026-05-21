Torna Cilento Xtreme: sport estremi tra Trentinara, Capaccio Paestum e Giungano

di Marisa Fava

Torna Cilento Xtreme, il festival dedicato agli sport estremi che, dal 22 al 24 maggio, animerà i territori di Trentinara, Capaccio Paestum e Giungano.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la manifestazione giunge al suo terzo appuntamento confermandosi come uno degli eventi più attesi dagli appassionati di avventura, natura e adrenalina.

Cilento Xtreme: sport estremi tra borghi, natura e panorami mozzafiato

Per tre giorni il Cilento diventerà un grande palcoscenico naturale, pronto ad accogliere sportivi, curiosi e amanti delle esperienze outdoor. Il programma prevede attività legate all’arrampicata, alla highline, allo street boulder, al parapendio e ad altre discipline capaci di unire tecnica, emozione e contatto diretto con il territorio.

I borghi cilentani, le vallate e gli scorci panoramici tra montagna e mare faranno da cornice a un evento pensato per valorizzare il paesaggio e promuovere una forma di turismo attivo, sostenibile e coinvolgente.

Tre giorni di adrenalina nel cuore del Cilento

Tra vicoli, pareti naturali e spettacolari linee sospese nel vuoto, i partecipanti potranno vivere esperienze uniche, mettendosi alla prova in scenari di grande fascino. Cilento Xtreme rappresenta così un’occasione per superare i propri limiti, scoprire nuovi sport e vivere il territorio da una prospettiva diversa.

La terza edizione del festival si svolge con il patrocinio dei Comuni di Trentinara, Capaccio Paestum e Giungano, oltre che del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’iniziativa è realizzata con il supporto della Bcc Capaccio Paestum e Serino.

Per consultare il programma completo della manifestazione è possibile visitare il sito ufficiale: www.cilentoxtreme.it.