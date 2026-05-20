L’Università di Salerno celebra Diego Armando Maradona

di Marisa Fava

L’Università di Salerno renderà omaggio a Diego Armando Maradona con un seminario specialistico promosso dalla cattedra di Diritto dello Sport del corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

L’appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio 2026 alle ore 15:00 presso l’Aula Catania della Facoltà di Giurisprudenza, nel Campus di Fisciano.

All’Università di Salerno un incontro dedicato a Maradona

L’iniziativa celebrerà il ricordo del Pibe de Oro attraverso le testimonianze di due figure storiche che hanno vissuto da vicino la carriera del campione argentino: Salvatore Carmando, storico fisioterapista e massaggiatore del Napoli, e Fernando Signorini, preparatore atletico personale e amico fraterno di Diego Armando Maradona, collegato in streaming da Buenos Aires.

L’incontro si propone di approfondire, in chiave multidisciplinare, la figura di Maradona non solo come leggenda del calcio mondiale, ma anche come simbolo sociale, culturale e identitario per Napoli e per il popolo napoletano.

Tra sport, diritto e riscatto sociale

Il seminario si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore Virgilio D’Antonio e del direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Francesco Fasolino.

L’introduzione sarà affidata al professore Salvatore Sica, Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato e membro del coordinamento scientifico del ciclo di seminari, che dialogherà con gli ospiti insieme al giornalista Pino Taormina.

Al centro della riflessione ci saranno il talento sportivo di Maradona, il suo legame con Napoli, la capacità di rappresentare il riscatto sociale e il ruolo dello sport come fenomeno culturale capace di incidere sull’identità collettiva e sulla coesione comunitaria.

Chi sono Carmando e Signorini

Il nome di Salvatore Carmando è storicamente legato al Napoli, squadra nella quale approdò nel 1974 e di cui è stato massaggiatore fino al 2009. Celebre il rapporto umano e professionale con Maradona, che lo volle anche come massaggiatore ufficiale della Nazionale argentina.

Fernando Signorini, invece, ha seguito Diego Armando Maradona dal 1983 al 2010, accompagnandolo nei momenti più importanti della sua carriera tra Barcellona, Napoli, Siviglia e la Nazionale argentina.