Tiger Cup, a Capezzano l’8ª edizione “Gli angeli scendono in campo”

di Marisa Fava

Torna uno degli appuntamenti sportivi e commemorativi più sentiti del territorio. Lunedì 25 maggio, alle ore 20:00, presso l’impianto sportivo di Capezzano “Andrea Bolognese”, andrà in scena l’ottava edizione della Tiger Cup, quest’anno accompagnata dal messaggio “Gli angeli scendono in campo”.

Un torneo che nel tempo è diventato molto più di una semplice competizione sportiva: un momento di memoria, condivisione e solidarietà dedicato al ricordo di Fabio Alfano, Federico Arcamone e Fabio di Rosario, tre giovani scomparsi prematuramente ma ancora vivi nel cuore della comunità.

“Gli angeli scendono in campo”: sport e memoria a Capezzano

La Tiger Cup rappresenta un’occasione per unire sport e valori umani, trasformando ogni partita in un gesto simbolico di affetto e vicinanza. L’iniziativa nasce dalla volontà di mantenere vivo il ricordo dei tre ragazzi attraverso il calcio, la partecipazione e lo spirito di comunità.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli organizzatori Vincenzo Alfano, fratello di Fabio, e Daniele Apicella, che da anni portano avanti il torneo con impegno e sensibilità.

Il sostegno del territorio

Fondamentale anche il supporto della Polisportiva Nikè, che gestisce lo stadio intitolato ad Andrea Bolognese, altro giovane del territorio prematuramente scomparso.

Ringraziamenti anche al Vice Sindaco con delega allo Sport Michele Murino, all’Avis di Pellezzano, agli sponsor, ai volontari e a tutti coloro che ogni anno contribuiscono alla riuscita dell’evento.