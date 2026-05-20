Meteo, scoppia l’estate sull’Italia: temperature oltre i 30°C

di Marisa Fava

L’estate meteorologica prova ad accelerare sull’Europa centro-occidentale e anche l’Italia si prepara a fare i conti con un sensibile aumento delle temperature. Secondo le previsioni diffuse da 3BMeteo, nei prossimi giorni un robusto anticiclone subtropicale interesserà gran parte del continente, portando stabilità atmosferica e valori ben oltre le medie stagionali.

Come spiegato dal meteorologo Manuel Mazzoleni di 3BMeteo.com, l’alta pressione si estenderà dalla Penisola Iberica fino alla Scandinavia, coinvolgendo anche il nostro Paese con giornate prevalentemente soleggiate e temperature in progressivo aumento.

Ondata di caldo sull’Europa: punte fino a 37°C in Spagna

Le condizioni più calde interesseranno soprattutto Spagna e Francia. In Andalusia e nelle aree vicine al Portogallo si potrebbero registrare temperature fino a 36/37°C, mentre Madrid potrebbe raggiungere i 33/34°C.

In Francia, tra venerdì e sabato, sono attese punte di 32/33°C a Tolosa, con valori che potrebbero aumentare ulteriormente all’inizio della prossima settimana. Clima particolarmente mite anche nel Nord Europa, con temperature previste fino a 30/32°C a Parigi, Bruxelles, Amsterdam e Londra.

Caldo anche in Italia: oltre 30°C tra weekend e inizio settimana

L’anticiclone coinvolgerà anche l’Italia, dove il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della settimana, salvo locali disturbi pomeridiani su Alpi, Prealpi e zone interne appenniniche.

Secondo 3BMeteo, entro il weekend le temperature massime potranno raggiungere i 28/32°C in Val Padana e i 27/30°C nelle aree interne tirreniche, in Sardegna e localmente anche tra Tavoliere, Metapontino e Salento.

Nel dettaglio, si potrebbero toccare i 32°C a Milano, 31°C a Torino e Roma, 30°C a Bologna, Verona e Firenze, 29°C a Napoli e Udine e 28°C a Foggia.

Picchi fino a 35°C e possibile cambiamento da metà settimana

Le elaborazioni modellistiche indicano inoltre che l’apice del caldo potrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana, con temperature fino a 34/35°C in Pianura Padana e oltre i 30°C in diverse aree del Centro Italia.

Successivamente, da metà della prossima settimana, l’anticiclone potrebbe iniziare a indebolirsi sul suo bordo orientale, favorendo un graduale calo delle temperature e il ritorno di condizioni più instabili.