Meteo Italia: ultima perturbazione, nel weekend arriva l’anticiclone

di Pasquale Corvino

Il meteo Italia weekend segnerà un cambio di passo dopo l’ennesima perturbazione atlantica. La tempesta denominata Pedro sta infatti interessando l’Europa centro-occidentale e coinvolge anche l’Italia, con maltempo in intensificazione al Nord e progressivo peggioramento al Centro.

Maltempo e vento forte: neve anche a quote basse

Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, sulle regioni settentrionali la neve sta cadendo a quote collinari e localmente fino al fondovalle sulle Alpi.

Venerdì rovesci e temporali interesseranno soprattutto il medio versante Adriatico e il Sud, mentre altrove il tempo tenderà a migliorare. Resta però alta l’attenzione per il vento forte.

Soffieranno dapprima Scirocco e Libeccio, poi Maestrale e Grecale, con raffiche che potranno superare i 70-80 km/h, in particolare al Centrosud. Al Nordovest e lungo la cerchia alpina è atteso anche il foehn, localmente intenso.

Nel weekend torna l’alta pressione

Il meteo Italia weekend sarà caratterizzato dal ritorno dell’anticiclone. L’alta pressione interromperà la lunga serie di perturbazioni atlantiche che hanno interessato il Paese nelle ultime settimane.

Sabato sono previste residue precipitazioni sul basso versante tirrenico e sulle Alpi di confine. Altrove prevarrà il bel tempo, anche se non mancheranno nubi di passaggio.

Temperature in aumento: assaggio di primavera

Le temperature saranno in aumento, soprattutto nei valori massimi. Già venerdì sul Piemonte si potranno raggiungere i 18-19°C grazie ai venti favonici.

Nel corso del weekend si potranno toccare punte di 16-18°C lungo il versante tirrenico. Qualche grado in meno invece lungo le regioni adriatiche e sul Nordest, ancora esposte a correnti più fresche.

Quanto durerà la tregua?

La fase stabile dovrebbe durare almeno fino a metà della prossima settimana. Il tempo sarà prevalentemente asciutto, anche se non sempre soleggiato.

Sono infatti possibili nubi medio-basse e locali nebbie, in particolare in Pianura Padana, nelle valli del Centro e lungo il versante tirrenico.

Entro la fine del mese una nuova perturbazione atlantica potrebbe affacciarsi sull’Italia. Si tratta però di una tendenza che richiederà ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti.