Coppa della Primavera 2026, superati i 70 iscritti per lo slalom Furore-Agerola

di Marisa Fava

Sale l’attesa per la XXXIII Coppa della Primavera, la storica gara di slalom automobilistico organizzata dall’Automobile Club Salerno, in programma tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 nello scenario unico della Costiera Amalfitana.

Saranno 78 i piloti iscritti alla competizione, che anche quest’anno porterà in strada alcuni dei principali protagonisti della specialità. La manifestazione conferma così il proprio richiamo sportivo e turistico, con un percorso che partirà da Furore e si concluderà ad Agerola, dove sono previsti parco chiuso e premiazione.

Una gara tra sport e panorama

La Coppa della Primavera si rinnova in uno dei contesti paesaggistici più affascinanti d’Italia, offrendo agli appassionati la possibilità di assistere alle evoluzioni dei piloti lungo un tracciato che domina la Costa d’Amalfi. Un appuntamento che unisce adrenalina, tradizione motoristica e valorizzazione del territorio.

Tra le scuderie presenti figurano, tra le altre, Scuderia Vesuvio, Scuderia Venanzio, Furore Motorsport, Tirreno Motor Sport, Tramonti Corse, The Giant, Egnatia, MM Racing e Auto Sport Sorrento Racing.

Luigi Vinaccia con il numero 1

Ad aprire ufficialmente la lista dei partenti sarà il pluricampione italiano slalom Luigi Vinaccia, che correrà con il numero 1 su Osella PA9/90 motorizzata Honda. Vinaccia arriva all’appuntamento forte del successo conquistato nella scorsa edizione della Coppa della Primavera.

Al via ci saranno anche altri nomi di rilievo della specialità, insieme a numerosi piloti salernitani e campani pronti a contendersi un posto di primo piano in una delle gare più attese del calendario.

Il programma del weekend

Le verifiche sportive e tecniche si svolgeranno sabato 18 aprile, dalle 15 alle 19, presso il parcheggio “Sentiero degli Dei” in via Principe di Piemonte ad Agerola.

La ricognizione è invece fissata per domenica 19 aprile alle 9.30, seguita dalle tre manches di gara. Gli organizzatori fanno sapere che, per particolari esigenze logistiche, il traffico potrà riprendere temporaneamente al termine di ogni manche in alcune finestre prestabilite.

La premiazione finale è prevista ad Agerola, al Villa Paradise Resort – Parco Corona, al termine della competizione.

L’evento apre le celebrazioni del centenario Aci Salerno

Per l’Automobile Club Salerno, l’edizione 2026 avrà anche un valore simbolico particolare. Come sottolineato dal presidente Vincenzo Demasi, la manifestazione segnerà infatti l’avvio delle celebrazioni per il centenario dell’Aci Salerno.

Nel corso dell’evento sarà inoltre assegnato il 1° Trofeo del Centenario Aci Salerno, ulteriore elemento che arricchisce una competizione già fortemente radicata nella storia dello sport automobilistico campano e nazionale.

I patrocini e i partner

Alla manifestazione hanno concesso il patrocinio la Provincia di Salerno, i Comuni di Agerola e Furore, la Delegazione Regionale Coni Campania e l’Automobile Club Napoli. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al sindaco di Furore Giovanni Milo e al sindaco di Agerola Tommaso Naclerio.

La gara è resa possibile anche grazie al contributo di numerosi partner, tra cui Sara Assicurazioni, Impresa di Costruzione Carlo Rumolo, Caseificio The Green Valley, Ristorante Valico di Chiunzi, Vincenzo’s Market, Edil Mascolo, L’Alambicco liquori artigianali, Falegname Mascolo Luca e Sentiero dei Sapori.

Valida anche per lo Slalom Series 2026

La Coppa della Primavera 2026 sarà valida anche per il primo Slalom Series 2026, promosso dagli organizzatori campani ASD Motorsport 2C, ASD Rombo Team e Automobile Club Salerno, in collaborazione con i promotori locali delle singole prove e con il patrocinio della Delegazione Regionale Aci Sport Campania.

Per tutte le informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito ufficiale dell’Aci Salerno, la pagina Facebook “Automobile Club Salerno ACI” e la piattaforma Sportity con riferimento a “Primavera 2026”.