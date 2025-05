Piloti ACI Salerno a Massa Lubrense, Viggiano e Castel Volturno

di Redazione ZON

Doppio fine settimana denso di successi anche nelle gare delle serie cadette, dove i piloti con licenza sportiva rilasciata dall’ACI Salerno si sono messi al centro della scena.

Firma salernitana in Formula Challenge, alla 8^ Coppa Città di Castel Volturno, dove la vittoria è stata appannaggio del Pilota/Preparatore di Baronissi Mauro Paolillo sulla sua fidata Peugeot 106 del Gruppo Speciale Slalom, terzo sul podio assoluto in S7 ha primeggiato Antonio Lauro su Renault 5GT Turbo. Successo salernitano anche in E2SH con Mario Moccia che si è imposto sulla “Legend Cars”, mentre sempre in S5 ottimo 3° è stato Antonio Falcone su Peugeot 106, che ha completato la top ten.

6^ Coppa Città di Viggiano

Alla 6^ Coppa Città di Viggiano, nella provincia potentina, il sempre verde agerolese Andrea Cuomo si è piazzato al 7° sulla estrema Lancia Ypsilon Suzukied ha che sfiorato la vittoria in gruppo E2SH.

A Massa Lubrense, nello slalom organizzato dal Rombo Team, spiccano le performance dei piloti salernitani. Cataldo Esposito, 6° assoluto su Radical SR4 per Auto Sport Sorrento Racing, ha chiuso 3° in Classe E2SC 1400, mentre Antonio Terminiello (Elia Avrio ST09) ha colto il 1° posto in Classe E2SC 1150. In E2SH, Michele Sellitto, su Fiat 126 Kawasaki, ha trionfato in Classe E2SH 1400, risultando 8° assoluto. In E1 Italia, vittoria per Gaetano Giordano su Citroën Saxo in Classe RS 1.6, Gaspare Acampora, su Fiat 127 ha vinto la Classe S2. Ottima anche la prova di Giuseppe Esposito, 5° assoluto, vincitore del Gruppo VST e della Classe KC su Speed Car Xtreme Evo 1 della Scuderia Venanzio. Nel Gruppo N, Antonino Fattorusso ha dominato la Classe 1600, seguito da Andrea Mascolo (2°), Francesco De Falco (3°), e Luca Mase (8°), tutti su Peugeot 106. In RS Plus, Gennaro Terminello ha colto la vittoria in Classe 1.600, completando un fine settimana ricco di soddisfazioni per i rappresentanti salernitani.