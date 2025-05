Oroscopo Branko oggi, 29 maggio 2025: Bilancia, amore in secondo piano

Saturno entra nel segno, portando maggiore saggezza e chiarezza nei progetti. È il momento di valutare sinceramente ciò che non funziona nella vostra

I profitti sono positivi, ma attenzione a non spendere troppo facilmente. Se state tenendo segreto un sentimento, potreste sentire il desiderio di rivelarlo.

Un periodo di successi e nuove opportunità si apre per voi. Saturno e la Luna nuova favoriscono vittorie nel lavoro e negli affari. Evitate però spese eccessive.

Vergine

L’ostilità di Mercurio può rendervi nervosi. Saturno in posizione neutrale non facilita la risoluzione di problemi. In amore, osate di più se qualcuno vi interessa.