Pellezzano dà il via al Torneo “Give Me Five”: quattro giorni di sport, inclusione e solidarietà

di Redazione ZON

Pellezzano (SA) – Tutto pronto a Pellezzano per il debutto del torneo “Give Me Five”, la prima edizione dell’iniziativa sportiva dedicata al calcio a 5 femminile, che animerà il Palazzetto dello Sport “Carmine Longo” nella frazione Capriglia dal 30 maggio al 2 giugno 2025.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Sporting Arechi nell’ambito del progetto Play District, si inserisce nella convenzione “Spazi Civici di Comunità” promossa da Sport e Salute Spa ed è patrocinata dal Comune di Pellezzano. Il torneo non sarà solo un evento sportivo, ma soprattutto un momento di condivisione, crescita e promozione dei valori dell’inclusione e della solidarietà attraverso lo sport.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato il sindaco Francesco Morra, che ha espresso soddisfazione per l’impegno delle realtà organizzatrici e ha evidenziato il valore sociale di un evento capace di unire atlete, famiglie e comunità locale attorno ai principi della partecipazione e della coesione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al Vice Sindaco con delega allo Sport Michele Murino e all’Assessore alle Politiche Sociali Annalaura Villari, per l’impegno quotidiano nella promozione di iniziative dal forte impatto civico.

Il programma del torneo “Give Me Five”

L’evento prevede un ricco programma distribuito su quattro giorni, che coinvolgerà diverse categorie e attività:

30 maggio 2025

Ore 19:00 – Cerimonia inaugurale

– Cerimonia inaugurale Ore 20:00 – Inizio delle partite categoria Open

31 maggio 2025

Ore 09:30 – Torneo “For Special” (calcio inclusivo)

– Torneo “For Special” (calcio inclusivo) Ore 16:30 – Partite categoria Open

1 giugno 2025

Ore 09:30 – Friendly matches delle scuole calcio

– Friendly matches delle scuole calcio Ore 17:00 – Semifinali categoria Open

2 giugno 2025

Ore 09:00 – Quadrangolare femminile categoria U12

– Quadrangolare femminile categoria U12 Ore 16:00 – Finali categoria Open

Il Palazzetto “Carmine Longo” si trasformerà in un vero e proprio spazio civico sportivo, capace di accogliere non solo competizioni, ma anche sorrisi, emozioni e storie di riscatto sociale. Le protagoniste assolute saranno le atlete, unite da un unico messaggio: lo sport come strumento di inclusione e solidarietà.