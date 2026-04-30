Mercato San Severino, tentato furto nella chiesa di Santa Croce: danni ma nessun bottino
Forzato l’ingresso nella frazione Sant’Angelo. Il sindaco Somma: “Gesto vile”
Indagini in corso dopo il tentativo di furto nella frazione Sant’Angelo. Il sindaco Somma: “Gesto vile e deprecabile”.
Un episodio che ha scosso la comunità di Mercato San Severino, dove nelle scorse ore si è verificato un tentativo di furto ai danni della chiesa di Santa Croce, situata nella frazione Sant’Angelo.
Il tentato furto
Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato l’ingresso della chiesa, provocando alcuni danni alla struttura senza però riuscire a portare via nulla.
L’episodio ha suscitato forte indignazione tra i residenti, trattandosi di un luogo simbolo di fede e punto di riferimento per l’intera comunità.
La condanna del sindaco
A denunciare pubblicamente quanto accaduto è stato il sindaco Antonio Somma, che attraverso un messaggio sui social ha espresso una ferma condanna.
«Si tratta di un gesto doppiamente ignobile, sia per la natura del reato sia per il luogo colpito, simbolo di fede per la nostra comunità», ha dichiarato il primo cittadino.
Somma ha inoltre definito l’accaduto come un atto “vile e moralmente deprecabile”, esprimendo vicinanza alla comunità parrocchiale colpita dall’episodio.
Indagini in corso
Sull’accaduto stanno ora indagando i Carabinieri, che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.
L’episodio riporta l’attenzione sulla necessità di tutelare i luoghi di culto e il patrimonio della comunità.