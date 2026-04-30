Controlli straordinari dei Carabinieri per il Primo Maggio: sicurezza rafforzata in tutta la provincia di Salerno

di Marisa Fava

Disposto un piano straordinario di controlli in vista del Primo Maggio: pattuglie rafforzate, monitoraggio delle strade e supporto aereo per garantire sicurezza e ordine pubblico.

In occasione delle festività del Primo Maggio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ha predisposto un piano di controlli straordinari su tutto il territorio provinciale.

L’iniziativa rientra nelle linee di indirizzo definite dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza e prevenire fenomeni di illegalità.

Controlli rafforzati e presidio del territorio

Il dispositivo prevede un rafforzamento delle pattuglie sia nel capoluogo che nei principali centri della provincia, oltre che lungo le arterie stradali a maggiore affluenza turistica.

Particolare attenzione sarà rivolta alla prevenzione dei reati predatori, oltre ai controlli sulla guida in stato di ebbrezza e sull’uso di sostanze stupefacenti.

Supporto aereo e interventi tempestivi

Il piano di sicurezza sarà supportato anche dal 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, che garantirà il monitoraggio dall’alto delle aree urbane e delle zone a maggiore afflusso.

Il supporto aereo consentirà un controllo più capillare del territorio e interventi più rapidi da parte delle pattuglie a terra, soprattutto nei punti ritenuti più sensibili.

L’obiettivo: un Primo Maggio sicuro

L’obiettivo delle operazioni è assicurare un Primo Maggio all’insegna della sicurezza, tutelando cittadini e visitatori e garantendo il rispetto dell’ordine pubblico in tutta la provincia di Salerno.

Le attività di controllo rientrano in una più ampia strategia di prevenzione, volta a rendere il territorio più sicuro durante le giornate di maggiore affluenza.