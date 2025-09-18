Nocera Superiore Città Cardioprotetta: ultimate le operazioni di installazione dei defibrillatori sul territorio comunale
Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, che segna un passo avanti importante nel campo della sicurezza sanitaria e colloca Nocera Superiore tra le città più cardioprotette della Campania
Il Sindaco D’Acunzi: «Rendiamo la città più sicura e pronta a intervenire nelle situazioni di emergenza»
Sono stati installati sul territorio comunale i dodici defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) di ultima generazione nell’ambito del progetto “Nocera Superiore Città Cardioprotetta”, tracciando così la prima vera mappa della cardio-protezione cittadina.
Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, che segna un passo avanti importante nel campo della sicurezza sanitaria e colloca Nocera Superiore tra le città più cardioprotette della Campania.
Un progetto per la salute pubblica
Il progetto si inserisce in un più ampio piano di politiche attive per il rafforzamento dei servizi socio-sanitari, volto a promuovere la prevenzione e la tutela della salute pubblica.
«La concreta realizzazione di questa rete salvavita – ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi – è stata possibile grazie alla partecipazione di numerose imprese del territorio che, con grande senso civico e responsabilità sociale, hanno deciso di contribuire a un progetto di fondamentale importanza per il bene comune».
Le imprese coinvolte
Alla rete della cardio-protezione hanno partecipato:
- Attianese Conserve Spa
- Cisl – Funzione Pubblica
- Conditalia Conserve Spa
- Famigli Ferrentino
- Farmacia Caputo
- Ferlat
- F.lli D’Acunzi Srl
- Meccanica Meridionale Srl
- Petti Conserve Spa
- Smart Med
- Sonoco Mtel Packaging Italia
- VL Automazione
Inoltre hanno contribuito all’iniziativa:
- CEP di Nicola Esposito, che ha realizzato le strutture di supporto
- Print Art di Massimo Boccia, che ha curato le grafiche
Le dichiarazioni del Sindaco
«Grazie a questo lavoro di squadra tra istituzioni e mondo produttivo – ha concluso il Sindaco D’Acunzi – Nocera Superiore diventa una comunità più sicura e pronta a intervenire nelle situazioni di emergenza. Continuiamo a investire nel benessere della nostra città, con azioni concrete e partecipate».
