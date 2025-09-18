Nocera Superiore Città Cardioprotetta: ultimate le operazioni di installazione dei defibrillatori sul territorio comunale

di Redazione ZON

Il Sindaco D’Acunzi: «Rendiamo la città più sicura e pronta a intervenire nelle situazioni di emergenza»

Sono stati installati sul territorio comunale i dodici defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) di ultima generazione nell’ambito del progetto “Nocera Superiore Città Cardioprotetta”, tracciando così la prima vera mappa della cardio-protezione cittadina.

Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, che segna un passo avanti importante nel campo della sicurezza sanitaria e colloca Nocera Superiore tra le città più cardioprotette della Campania.

Un progetto per la salute pubblica

Il progetto si inserisce in un più ampio piano di politiche attive per il rafforzamento dei servizi socio-sanitari, volto a promuovere la prevenzione e la tutela della salute pubblica.

«La concreta realizzazione di questa rete salvavita – ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi – è stata possibile grazie alla partecipazione di numerose imprese del territorio che, con grande senso civico e responsabilità sociale, hanno deciso di contribuire a un progetto di fondamentale importanza per il bene comune».

Le imprese coinvolte

Alla rete della cardio-protezione hanno partecipato:

Attianese Conserve Spa

Cisl – Funzione Pubblica

Conditalia Conserve Spa

Famigli Ferrentino

Farmacia Caputo

Ferlat

F.lli D’Acunzi Srl

Meccanica Meridionale Srl

Petti Conserve Spa

Smart Med

Sonoco Mtel Packaging Italia

VL Automazione

Inoltre hanno contribuito all’iniziativa:

CEP di Nicola Esposito , che ha realizzato le strutture di supporto

, che ha realizzato le strutture di supporto Print Art di Massimo Boccia, che ha curato le grafiche

Le dichiarazioni del Sindaco

«Grazie a questo lavoro di squadra tra istituzioni e mondo produttivo – ha concluso il Sindaco D’Acunzi – Nocera Superiore diventa una comunità più sicura e pronta a intervenire nelle situazioni di emergenza. Continuiamo a investire nel benessere della nostra città, con azioni concrete e partecipate».