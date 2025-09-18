Salerno, #PuliamoilMondo: arriva la 33^ edizione di “Puliamo il Mondo” di Legambiente
L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Comune di Salerno, Salerno Pulita, il Club Velico di Salerno, Assomare Italia, Comunità palestinese campana, Un ponte per, Femminile Palestinese
Appuntamento nazionale
Domani, 19 settembre, ore 10.00 al Molo Masuccio Salernitano, nei pressi del Club Velico di Salerno a Piazza della Concordia (SA).
Iniziativa di solidarietà con la comunità palestinese con pulizia a mare e in spiaggia.
La campagna
Prende il via la 33ª edizione di “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale di Legambiente, in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre con migliaia di iniziative in tutta Italia, sotto il motto: “Chi lo ama, lo protegge”.
Anteprima nazionale
L’anteprima si terrà a Salerno, con un’iniziativa che unirà il volontariato ambientale a una riflessione sui temi della pace e della giustizia climatica, nell’ambito della Settimana di azione globale per la Pace e la Giustizia Climatica, promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo.
Le attività
- In mare: uno spazzamare solcherà le acque esponendo uno striscione con la scritta “Giustizia Climatica è Pace”, affiancato da bandiere palestinesi, in segno di solidarietà alla comunità palestinese e all’impegno della coalizione internazionale Global Sumud Flotilla.
- A terra: un gruppo di volontari sarà impegnato nella pulizia della spiaggia presso la foce del fiume Irno.
Ospiti e partecipazioni
Saranno presenti:
- Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania
- Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno
- Massimiliano Natella, assessore all’ambiente
- Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita
- Mattia Lolli, Responsabile Volontariato Legambiente nazionale
Collaborazioni
L’iniziativa è promossa in collaborazione con:
- Comune di Salerno
- Salerno Pulita
- Club Velico di Salerno
- Assomare Italia
- Comunità palestinese campana
- Un ponte per
- Femminile Palestinese