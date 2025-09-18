Salerno, #PuliamoilMondo: arriva la 33^ edizione di “Puliamo il Mondo” di Legambiente

di Redazione ZON

Appuntamento nazionale

Domani, 19 settembre, ore 10.00 al Molo Masuccio Salernitano, nei pressi del Club Velico di Salerno a Piazza della Concordia (SA).

Iniziativa di solidarietà con la comunità palestinese con pulizia a mare e in spiaggia.

La campagna

Prende il via la 33ª edizione di “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale di Legambiente, in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre con migliaia di iniziative in tutta Italia, sotto il motto: “Chi lo ama, lo protegge”.

Anteprima nazionale

L’anteprima si terrà a Salerno, con un’iniziativa che unirà il volontariato ambientale a una riflessione sui temi della pace e della giustizia climatica, nell’ambito della Settimana di azione globale per la Pace e la Giustizia Climatica, promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo.

Le attività

In mare: uno spazzamare solcherà le acque esponendo uno striscione con la scritta “Giustizia Climatica è Pace”, affiancato da bandiere palestinesi, in segno di solidarietà alla comunità palestinese e all’impegno della coalizione internazionale Global Sumud Flotilla.

uno spazzamare solcherà le acque esponendo uno striscione con la scritta “Giustizia Climatica è Pace”, affiancato da bandiere palestinesi, in segno di solidarietà alla comunità palestinese e all’impegno della coalizione internazionale Global Sumud Flotilla. A terra: un gruppo di volontari sarà impegnato nella pulizia della spiaggia presso la foce del fiume Irno.

Ospiti e partecipazioni

Saranno presenti:

Mariateresa Imparato , presidente Legambiente Campania

, presidente Legambiente Campania Vincenzo Napoli , sindaco di Salerno

, sindaco di Salerno Massimiliano Natella , assessore all’ambiente

, assessore all’ambiente Vincenzo Bennet , amministratore unico di Salerno Pulita

, amministratore unico di Salerno Pulita Mattia Lolli, Responsabile Volontariato Legambiente nazionale

Collaborazioni

L’iniziativa è promossa in collaborazione con: