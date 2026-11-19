di Redazione ZON

In sintesi. Il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Corrado Augias è morto a 91 anni; la notizia è stata diffusa il 19 novembre 2026. Augias era nato a Roma il 26 gennaio 1935 e dal 2023 conduceva La Torre di Babele su La7. Il direttore di La7, Andrea Salerno, ha salutato Augias sui social.

I punti chiave Corrado Augias è morto a 91 anni e la notizia è stata diffusa il 19 novembre 2026.

Corrado Augias era nato a Roma il 26 gennaio 1935.

Telefono Giallo, il primo programma di Corrado Augias, è andato in onda su Rai 3 dal 1987.

Corrado Augias conduceva La Torre di Babele su La7 dal 2023.

Nel 1994 Corrado Augias è stato eletto alle Elezioni Europee nelle liste del PDS, il Partito Democratico della Sinistra.

Il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Corrado Augias è morto a 91 anni. La notizia è stata diffusa il 19 novembre 2026. Augias era nato a Roma il 26 gennaio 1935 e dal 2023 conduceva La Torre di Babele su La7.

Il direttore di La7, Andrea Salerno, lo ha salutato sui social il 19 novembre 2026 con queste parole:

«Ciao Corrado, grazie di tutto quello che ci hai dato, insegnato. Grazie del lavoro fatto assieme. Tutta La7 si stringe a Natalia, ai tuoi cari nipoti e alle persone che ti hanno voluto bene.»

Dagli esordi in Rai alle corrispondenze da New York e Parigi

Corrado Augias è entrato in Rai negli anni Sessanta, a 25 anni, come funzionario. È poi diventato giornalista professionista.

In Rai ha lavorato come corrispondente, prima da New York e poi da Parigi. Ha collaborato con «L’Espresso», «Panorama» e «Repubblica». Per vent’anni ha tenuto su «Repubblica» la rubrica «La posta di Augias», rispondendo alle lettere dei lettori.

I programmi televisivi, da Telefono Giallo a La Torre di Babele

Il primo programma di Corrado Augias è stato «Telefono Giallo», andato in onda su Rai 3 dal 1987 e dedicato ai casi di cronaca irrisolti. Tra le puntate c’è stata quella sulla strage di Ustica.

Negli anni Duemila Augias ha condotto su Rai 3 «Enigma», «Visionari», «Quante storie», «Città Segrete», «Rebus» e «La Gioia della Musica».

Programma Rete Periodo Telefono Giallo Rai 3 dal 1987 Babele Rai 3 dal 1991 al 1993 Domino Telemontecarlo metà anni Novanta La Torre di Babele La7 dal 2023

Telemontecarlo è la rete che in seguito ha preso il nome di La7. La Torre di Babele ha anche uno spin-off pomeridiano, La Torre di Babele Doc, tuttora in onda.

I libri, la trilogia di Sperelli e l’elezione al Parlamento europeo

Come scrittore, Corrado Augias ha pubblicato romanzi e saggi su temi come la religione e la società. Tra i suoi titoli più noti c’è la trilogia del Commissario Sperelli.

Nel 1994 Augias è stato eletto alle Elezioni Europee nelle liste del PDS, il Partito Democratico della Sinistra. Lascia la moglie Daniela Pasti e la figlia Natalia Augias, giornalista Rai.

Domande frequenti Quando è morto Corrado Augias? La notizia della morte di Corrado Augias è stata diffusa il 19 novembre 2026. Il giornalista e conduttore aveva 91 anni. Quanti anni aveva Corrado Augias? Corrado Augias aveva 91 anni. Era nato a Roma il 26 gennaio 1935. Che programma conduceva Corrado Augias su La7? Dal 2023 Corrado Augias conduceva La Torre di Babele su La7. La Torre di Babele ha anche uno spin-off pomeridiano, La Torre di Babele Doc, tuttora in onda. Quali programmi tv ha condotto Corrado Augias? Corrado Augias ha condotto Telefono Giallo su Rai 3 dal 1987 e Babele su Rai 3 dal 1991 al 1993. Ha condotto anche Domino su Telemontecarlo a metà anni Novanta e La Torre di Babele su La7 dal 2023. Chi era Corrado Augias? Corrado Augias era un giornalista, scrittore e conduttore televisivo nato a Roma nel 1935. È stato corrispondente Rai da New York e da Parigi, ha scritto romanzi e saggi, tra cui la trilogia del Commissario Sperelli, ed è stato eletto alle Elezioni Europee del 1994 nelle liste del PDS.

Immagine di repertorio

Fonte: Radiomusik Tv Blog · Davide Maggio