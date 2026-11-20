di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Beautiful di venerdì 20 novembre 2026, in onda alle 13:50 su Canale 5, Remy tiene Electra chiusa nel proprio appartamento dopo aver ammesso di aver creato con l’intelligenza artificiale le foto compromettenti. Luna, detenuta in carcere, chiede aiuto a Bill Spencer. L’episodio è disponibile anche in streaming e, in seguito, su Mediaset Infinity.

I punti chiave Beautiful va in onda venerdì 20 novembre 2026 alle 13:50 su Canale 5.

Remy tiene Electra chiusa nel proprio appartamento e le propone di trasferirsi con lui a New York.

Remy ha ammesso di aver creato con l’intelligenza artificiale le fotografie compromettenti di Electra.

Will Spencer ha riconosciuto che le immagini di Electra arrivate via posta elettronica erano state manipolate digitalmente.

Luna, detenuta, chiede a Bill Spencer di farla uscire dal carcere dopo essere stata aggredita da alcune compagne di prigione.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Beautiful di venerdì 20 novembre 2026, in onda alle 13:50 su Canale 5, Remy tiene Electra bloccata nel proprio appartamento e Luna chiede aiuto a Bill Spencer dal carcere.

Remy prova a convincere Electra a trasferirsi a New York

Remy ha ammesso di aver creato con l’intelligenza artificiale le fotografie compromettenti di Electra e ora tenta di giustificarsi. Sostiene di averle falsificate e diffuse per dimostrarle che le persone intorno a lei non erano veri amici e che solo lui può proteggerla.

Remy propone quindi a Electra di trasferirsi con lui a New York, la città in cui i due avevano sognato di vivere. Electra respinge le sue spiegazioni: sa che quelle foto hanno distrutto la sua reputazione e provocato il suo licenziamento dalla Forrester Creations.

Electra minaccia di denunciare Remy, ma lui non la lascia andare

Electra accusa Remy di averle rovinato la vita e minaccia di rivolgersi alla polizia. Remy non vuole lasciarla andare e la tiene chiusa nel suo appartamento.

Quando Electra tenta di scappare una seconda volta, Remy la ferma. Le promette che Will Spencer non potrà mai più avvicinarsi a lei, e il suo comportamento mostra la gravità della sua ossessione.

Will e Ivy hanno già scoperto che le fotografie erano false

Will Spencer e Ivy hanno già messo in discussione la decisione di Katie di licenziare Electra dalla Forrester Creations. Esaminando le immagini arrivate via posta elettronica, Will ha riconosciuto che erano state manipolate digitalmente.

Electra era dunque stata accusata ingiustamente, sulla base di materiale falso. Mentre Will cerca di difenderla, lei si trova intrappolata nell’appartamento del responsabile dell’inganno.

Luna chiede a Bill Spencer di farla uscire dal carcere

Luna, ancora detenuta, confida a Bill Spencer di essere stata aggredita da alcune compagne di prigione. Non vuole denunciare le violenze perché teme ritorsioni da parte delle altre detenute.

Luna teme in particolare una compagna di cella, che considera una minaccia concreta per la propria incolumità. Per questo implora Bill di intervenire e di farla uscire dal carcere.

Bill all’inizio appare freddo e distaccato, ma le parole di Luna potrebbero scuoterlo.

Dove vedere la puntata di Beautiful del 20 novembre 2026

La puntata di Beautiful va in onda venerdì 20 novembre 2026 alle 13:50 su Canale 5. L’episodio sarà disponibile anche in streaming e, in seguito, su Mediaset Infinity.

Domande frequenti A che ora va in onda Beautiful il 20 novembre 2026? Beautiful va in onda venerdì 20 novembre 2026 alle 13:50 su Canale 5. La puntata è disponibile anche in streaming. Dove vedere la puntata di Beautiful del 20 novembre 2026? La puntata va in onda su Canale 5 venerdì 20 novembre 2026 alle 13:50. L’episodio è disponibile anche in streaming e, in seguito, su Mediaset Infinity. Che cosa succede a Electra nella puntata di Beautiful del 20 novembre 2026? Electra viene tenuta chiusa nell’appartamento di Remy, che non vuole lasciarla andare. Lei minaccia di rivolgersi alla polizia e, quando tenta di scappare una seconda volta, Remy la ferma. Perché Electra è stata licenziata dalla Forrester Creations in Beautiful? Electra è stata licenziata dalla Forrester Creations dopo la diffusione di fotografie compromettenti che hanno distrutto la sua reputazione. Remy ha poi ammesso di averle create con l’intelligenza artificiale, e Will Spencer ha riconosciuto che erano state manipolate digitalmente. Cosa chiede Luna a Bill Spencer in Beautiful? Luna, ancora detenuta, chiede a Bill Spencer di intervenire e di farla uscire dal carcere. Dice di essere stata aggredita da alcune compagne di prigione, ma non vuole denunciare le violenze perché teme ritorsioni.

Fonte: kisskiss.it · bigodino.it · Il Messaggero