di Redazione ZON

In sintesi. La settima puntata di Amici 26, registrata il 19 novembre 2026, va in onda domenica 22 novembre 2026 alle 14 su Canale 5. Shari vince la gara di canto, Napo quella di ballo. Nicolò nel canto e Charli nel ballo finiscono in sfida. I giudici sono Carlo Verdone e Irma Di Paola.

I punti chiave La settima puntata di Amici 26 è stata registrata il 19 novembre 2026 e va in onda domenica 22 novembre 2026 alle 14 su Canale 5.

Shari ha vinto la gara di canto con Bette Davis Eyes e ha ottenuto l’opportunità di incidere un brano con l’orchestra sinfonica Zenit.

Napo ha vinto la gara di ballo e come premio andrà a Londra a lavorare con un coreografo internazionale.

Nicolò, ultimo nel canto con Killing me softly, e Charli, ultima nel ballo con Perdutamente, finiscono in sfida.

I Jed hanno difeso il proprio banco contro Denim e India ha battuto la sfidante restando nella scuola.

Attenzione: spoiler. La settima puntata di Amici 26, in onda domenica 22 novembre 2026 alle 14 su Canale 5, è già stata registrata. Nel canto Nicolò finisce in sfida, nel ballo tocca a Charli.

Chi ha vinto le gare di canto e ballo nella settima puntata

Nella gara di canto i giudici sono stati Carlo Verdone per il canto e Irma Di Paola per il ballo. Shari ha chiuso al primo posto con Bette Davis Eyes e ha ottenuto l’opportunità di incidere un brano con l’orchestra sinfonica Zenit.

Piazzamento nel canto Allievo Brano Primo Shari Bette Davis Eyes Secondo Saitta Pensa di Fabrizio Moro Terzo Aura Tu si na cosa grande A pari merito Kashmere Ma quale idea A pari merito Tiaso You’ve got a friend Dopo i pari merito Andrea Heros Emozioni Ultimo, in sfida Nicolò Killing me softly

Saitta ha rivisitato Pensa di Fabrizio Moro e ne ha modificato il testo per raccontare la Sicilia e la lotta alla mafia.

Nel ballo ha vinto Napo, che come premio andrà a Londra a lavorare con un coreografo internazionale. Charli, ultima con Perdutamente, è stata mandata in sfida da Lorella Cuccarini.

Piazzamento nel ballo Allievo Nota Primo Napo Premio: viaggio a Londra Secondo Benedetta Tango con il professionista Francesco Terzo Lollo Quarto Clara Quinto Riccardo Ultima, in sfida Charli Perdutamente

Jed e India superano le rispettive sfide

I Jed, il duo seguito da Rudy Zerbi, hanno difeso il proprio banco contro Denim. A giudicare il confronto è stato Carlo Di Francesco, che ha apprezzato in particolare l’inedito Indagine.

India, allieva impegnata nel judo, ha battuto rapidamente la sfidante e resta nella scuola.

Gli scontri tra i professori e le novità in studio

Alessandra Celentano ha assegnato zero a Riccardo per un compito da lei dato. Lorella Cuccarini ha invece giudicato sufficiente la prova del proprio allievo, gli ha dato sei e gli ha lasciato la maglia.

Rudy Zerbi ha criticato Amadeus per il silenzio sul piazzamento di Nicolò nella classifica di canto. Amadeus ha risposto di condividere pienamente le valutazioni di Carlo Verdone.

In apertura Maria De Filippi ha portato in studio alcune torte con le candeline per Alessandra Celentano, che ha compiuto gli anni il 17 novembre.

Tra gli ospiti c’è Sarah Toscano, vincitrice di una precedente edizione, che ha annunciato due date del suo tour: al Fabrique di Milano e all’Atlantico di Roma. Napoleone e Amelie hanno cantato Innamorati al piano bar.

Maria De Filippi ha parlato anche della relazione tra Samurai Jay e una ballerina del programma. Secondo una ricostruzione delle anticipazioni la conduttrice ha fatto il nome di Isobel Kinnear, ballerina professionista ed ex allieva. Secondo un’altra ha parlato di una ballerina che conosce benissimo, senza nominarla.

Domande frequenti Quando va in onda la settima puntata di Amici 26? La settima puntata di Amici 26 va in onda domenica 22 novembre 2026 alle 14 su Canale 5. La puntata è già stata registrata il 19 novembre 2026, quindi le anticipazioni contengono spoiler. Chi ha vinto la gara di canto nella settima puntata di Amici 26? Shari ha chiuso al primo posto nel canto con Bette Davis Eyes. Ha ottenuto l’opportunità di incidere un brano con l’orchestra sinfonica Zenit. Al secondo posto c’è Saitta con Pensa di Fabrizio Moro, al terzo Aura con Tu si na cosa grande. Chi ha vinto la gara di ballo ad Amici 26 il 22 novembre? Nel ballo ha vinto Napo, che come premio andrà a Londra a lavorare con un coreografo internazionale. Al secondo posto c’è Benedetta con un tango insieme al professionista Francesco, al terzo Lollo. Chi è in sfida nella settima puntata di Amici 26? Nicolò finisce in sfida nel canto perché ultimo in classifica con Killing me softly. Charli finisce in sfida nel ballo: è arrivata ultima con Perdutamente ed è stata mandata in sfida da Lorella Cuccarini. Chi sono gli ospiti della puntata di Amici 26 del 22 novembre? Tra gli ospiti c’è Sarah Toscano, vincitrice di una precedente edizione. Ha annunciato due date del suo tour: al Fabrique di Milano e all’Atlantico di Roma. Napoleone e Amelie hanno cantato Innamorati al piano bar.

Fonte: MAM-e · Blasting News