di Redazione ZON

In sintesi. Mediaset non manda in onda il Grande Fratello Vip venerdì 20 novembre 2026. La puntata slitta a lunedì 23 novembre 2026, in prima serata su Canale 5, e diventa la semifinale. La finale del programma è fissata per lunedì 30 novembre 2026. Non si tratta di una cancellazione ma di una modifica di palinsesto.

I punti chiave Il Grande Fratello Vip non va in onda venerdì 20 novembre 2026.

La semifinale del Grande Fratello Vip si tiene lunedì 23 novembre 2026 in prima serata su Canale 5.

La finale del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 30 novembre 2026 su Canale 5.

Le finaliste già qualificate sono tre: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.

Al televoto ci sono tre concorrenti: Federica Morello, Piera Meloni e Alessandro Varsi.

Il Grande Fratello Vip non va in onda venerdì 20 novembre 2026. Mediaset rinuncia al doppio appuntamento settimanale e la puntata del venerdì slitta a lunedì 23 novembre, che diventa la semifinale.

Si tratta di una modifica di palinsesto, non di una cancellazione. Le ragioni della scelta di Mediaset non sono state comunicate.

L’annuncio di Ilary Blasi nel reel su Instagram

Ilary Blasi ha annunciato lo stop in un reel sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip. Il video è stato condiviso al termine della puntata di lunedì 16 novembre 2026.

La conduttrice ha detto: «Ci vediamo lunedì prossimo, tra una settimana… mi mancherete ma ci sarà la semifinale».

Durante la diretta del 16 novembre 2026 Blasi aveva chiesto a Valeria Marini, che voleva lasciare il gioco, di resistere. Il motivo: il programma sarebbe tornato lunedì con la semifinale.

Il calendario fino alla finale del 30 novembre 2026

Nelle ultime settimane il Grande Fratello Vip va in onda solo di lunedì. Mancano due puntate alla fine: la semifinale e la finale.

Data Appuntamento Cosa succede Venerdì 20 novembre 2026 Nessuna puntata La puntata slitta a lunedì 23 novembre Lunedì 23 novembre 2026 Semifinale, prima serata su Canale 5 Il pubblico sceglie il quarto finalista Venerdì 27 novembre 2026 Nessuna puntata L’appuntamento del venerdì non è previsto Lunedì 30 novembre 2026 Finale su Canale 5 Viene proclamato il vincitore dell’edizione

Chi è già in finale e chi è al televoto

Le finaliste già qualificate sono tre: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Il quarto posto in finale si decide nella semifinale del 23 novembre 2026.

Al televoto ci sono Federica Morello, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Morello era la più votata del televoto flash e ha trascinato in nomination Meloni.

Nella Casa restano in gioco anche Andreas Muller e Alessandro Roncaccia.

Nella puntata di lunedì 16 novembre 2026 sono state eliminate Megan Ria e Valeria Marini. Marini, appena arrivata in studio, ha detto: «Grazie per avermi salvato da un inferno».

In studio con Ilary Blasi ci saranno le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Domande frequenti Il Grande Fratello Vip va in onda venerdì 20 novembre 2026? No, venerdì 20 novembre 2026 il Grande Fratello Vip non va in onda. Mediaset rinuncia al doppio appuntamento settimanale e la puntata del venerdì slitta a lunedì 23 novembre 2026. Quando è la semifinale del Grande Fratello Vip? La semifinale del Grande Fratello Vip va in onda lunedì 23 novembre 2026 in prima serata su Canale 5. In quella puntata il pubblico sceglie il quarto finalista. Quando è la finale del Grande Fratello Vip 2026? La finale del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 30 novembre 2026 su Canale 5. Nella finale viene proclamato il vincitore dell’edizione. Perché il Grande Fratello Vip non va in onda venerdì 20 novembre? Si tratta di una modifica di palinsesto, non di una cancellazione. Mediaset non ha comunicato le ragioni della scelta. Ilary Blasi ha annunciato lo stop in un reel sul profilo Instagram del programma. Chi sono le finaliste del Grande Fratello Vip? Le finaliste già qualificate sono tre: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Il quarto posto in finale si decide nella semifinale di lunedì 23 novembre 2026, con al televoto Federica Morello, Piera Meloni e Alessandro Varsi.

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