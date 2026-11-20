di Redazione ZON

In sintesi. Il 20 novembre 2026 l’astrologo Paolo Fox ha diffuso per Radio Lattemiele le previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali. Ariete e Gemelli trovano sostegno in Giove, il Capricorno vive una giornata forte sul lavoro, Bilancia e Pesci hanno giornate positive per amore e incontri. ZON.it ne riporta una sintesi redazionale.

I punti chiave L’astrologo Paolo Fox ha diffuso per Radio Lattemiele l’oroscopo del 20 novembre 2026 per i dodici segni zodiacali.

Il Capricorno ha una giornata forte sul lavoro, con determinazione e concretezza, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 20 novembre 2026.

La Bilancia ha giornate favorevoli per amore, incontri e nuove conoscenze, con Venere che protegge i sentimenti.

Il Sagittario deve rallentare e recuperare energie, secondo le previsioni di Paolo Fox.

Venere entrerà nel segno dello Scorpione tra qualche settimana, secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 20 novembre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni di questa pagina sono dell’astrologo Paolo Fox, che le ha diffuse per Radio Lattemiele nel suo oroscopo del 20 novembre 2026. ZON.it ne riferisce il contenuto segno per segno, con parole proprie. Come sempre, si tratta di intrattenimento.

♈ Ariete

Giornate di recupero dopo una fase faticosa: con Giove e Sole in aspetto favorevole, la voglia di ripartire torna. In amore si cercano emozioni nuove; cautela con Bilancia e Cancro.

♉ Toro

Le relazioni contano molto, ma Giove in aspetto dissonante da mesi rende faticoso andare avanti. Una reazione agitata potrebbe incrinare legami, anche professionali: c’è voglia di chiarire, serve evitare il nervosismo. In amore funziona la diplomazia.

♊ Gemelli

Giove e Marte sostengono progetti e iniziative, ma servono più energia e meno polemiche. Venere favorisce vita sociale e incontri.

♋ Cancro

Giornata adatta ai chiarimenti, anche con chi si è irritato per certi comportamenti. Il segno è istintivo e talvolta ama smascherare l’ipocrisia altrui, ma servono tatto e accortezza. Saturno suggerisce pazienza e delicatezza per superare le incomprensioni.

♌ Leone

Momento di riflessione per capire come ripartire e riguadagnare terreno, soprattutto per chi non ha reso al meglio. Giove continua a sostenere il segno: il quadro resta favorevole, a patto di darsi nuovi obiettivi e avere fiducia in sé.

♍ Vergine

Si guarda avanti senza rimproveri. In amore occasioni interessanti, con Venere favorevole da dicembre; sul lavoro serve pazienza, perché i progetti richiedono tempo.

♎ Bilancia

Giornate favorevoli per amore, incontri e nuove conoscenze. Come lo strumento che misura ed equilibra, il segno è chiamato a fare da paciere: se ci sono stati litigi, conviene chiarire entro oggi, perché domani il nervosismo potrebbe toccare anche lui. Sul lavoro, scelte e cambiamenti importanti sono affrontabili; Venere protegge i sentimenti.

♏ Scorpione

Giornata attiva per amore e rapporti personali, con la possibilità di recuperare un’amicizia o avvicinarsi a qualcuno. Venere entrerà nel segno tra qualche settimana e già se ne avverte il calore: ai single l’invito a darsi da fare. Il lavoro non dà ancora tutte le soddisfazioni sperate.

♐ Sagittario

Serve rallentare e recuperare energie. Il cielo resta favorevole, con qualche contrasto possibile in serata; il weekend si annuncia buono per gli incontri.

♑ Capricorno

Giornata forte sul lavoro, con determinazione e concretezza. In amore può venire voglia di arrendersi o di parlare in modo molto duro: meglio attendere dicembre, quando alcune idee cambieranno. Oggi il quadro può sembrare cupo, tra qualche settimana andrà meglio.

♒ Acquario

Cresce il desiderio di cambiare molte cose, ma le questioni economiche potrebbero frenarlo. In amore tornano passione e piacere di stare con le persone più care.

♓ Pesci

Giornata positiva per incontri, amicizie e sentimenti. L’intuito aiuta a capire le persone e a cogliere occasioni importanti. Bastano gli sguardi, senza parole: sono giorni in cui si dà spazio alle sensazioni più autentiche.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox del 20 novembre 2026? L’astrologo Paolo Fox ha diffuso per Radio Lattemiele le previsioni per i dodici segni, tra recupero di energie e chiarimenti nei rapporti. Ariete e Gemelli sono sostenuti da Giove, mentre Bilancia e Pesci hanno giornate positive per incontri e sentimenti. ZON.it ne riporta una sintesi redazionale. Quale segno ha una giornata forte sul lavoro il 20 novembre 2026? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il Capricorno ha una giornata forte sul lavoro, con determinazione e concretezza. In amore il segno può avere voglia di arrendersi o di parlare in modo molto duro, e per Paolo Fox è meglio attendere dicembre. Come va l’amore per la Bilancia secondo Paolo Fox il 20 novembre 2026? Paolo Fox indica per la Bilancia giornate favorevoli per amore, incontri e nuove conoscenze, con Venere che protegge i sentimenti. Se ci sono stati litigi, secondo l’oroscopo conviene chiarire il 20 novembre, perché il segno è chiamato a fare da paciere. Cosa dice Paolo Fox sullo Scorpione il 20 novembre 2026? Per lo Scorpione Paolo Fox prevede una giornata attiva per amore e rapporti personali, con la possibilità di recuperare un’amicizia o avvicinarsi a qualcuno. Venere entrerà nel segno tra qualche settimana e ai single è rivolto l’invito a darsi da fare. Il lavoro non dà ancora tutte le soddisfazioni sperate. L’oroscopo di Paolo Fox ha valore predittivo? No, l’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni di Paolo Fox non hanno valore predittivo e non sostituiscono un parere medico, legale o finanziario.

Fonte: Radio Lattemiele