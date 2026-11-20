Racconto di una notte, anticipazioni del 20 novembre 2026: Afet apre il gas con Canfeza chiusa in una stanza
In sintesi. Nella puntata di Racconto di una notte di venerdì 20 novembre 2026, alle 21:20 su Canale 5, Salih viene ferito gravemente in un blitz contro Ozan, ma dopo l’operazione è fuori pericolo. Afet è al centro delle tensioni familiari. Secondo alcune anticipazioni, Canfeza scopre di essere incinta. La serie torna domenica 22 novembre.
Aggiornamenti
Aggiornamento del 20/11/2026 alle 08:06
Aggiornamento del 20 novembre 2026. Secondo le anticipazioni di kisskiss.it, la puntata va in onda alle 21:20 su Canale 5 e la serie tornerà anche domenica 22 novembre. Salih, colpito da un proiettile perché senza giubbotto antiproiettile, viene operato in ospedale ed è dichiarato fuori pericolo. Afet e Asaf, convinti che il bersaglio fosse Mahir, accusano i Kilimci e prendono di mira Canfeza. Afet sostiene inoltre che, se la bambina di Ferman ed Efsane non sopravvivesse, le nozze non potrebbero essere celebrate. Nella stessa fonte Canfeza scopre di essere incinta in ospedale, dopo una caduta dalle scale durante un litigio con Sare. La scena del gas non è citata.
I punti chiave
- Canfeza comunica a Mahir di aspettare un bambino.
- Mahir annuncia alla famiglia di aver intestato a Canfeza la casa dei nonni.
- Afet apre il gas e chiude Canfeza svenuta in una stanza, poi torna indietro per cercare di salvarla.
- Kursat rivela a Mahir il luogo in cui Ozan nasconde la merce, e Salih viene ferito gravemente durante un blitz della polizia.
- La bambina di Ferman ed Efsane ha una crisi in ospedale e i medici intervengono per provare a salvarla.
Attenzione: spoiler. Nella puntata di Racconto di una notte di venerdì 20 novembre 2026, serie turca di Canale 5, Afet tenta di uccidere la nuora Canfeza aprendo il gas e chiudendola in una stanza.
La serie ha come protagonisti Burak Deniz, che interpreta Mahir, e Burcu Yazgı Coşkun, nel ruolo di Canfeza.
Canfeza è incinta e Mahir le intesta la casa dei nonni
Canfeza comunica a Mahir di aspettare un bambino. Subito dopo, Mahir annuncia alla famiglia di aver intestato a Canfeza la casa dei nonni.
Mahir ha scelto di farlo per proteggere la compagna e per impedirle di vivere ancora con il timore di essere mandata via. Per lui è una dimostrazione d’amore, ma in famiglia non tutti la accolgono bene.
Afet resta sconvolta quando scopre la decisione del figlio e cerca qualcuno con cui sfogarsi. Sureyya ascolta le sue parole, ma non condivide la reazione di Afet e prende le difese di Canfeza.
Afet apre il gas, poi prova a rimediare
Afet trova Canfeza svenuta a terra. Davanti alla giovane priva di sensi, le viene un’idea folle: apre il gas e la chiude nella stanza.
Subito dopo, Afet è assalita dai sensi di colpa. Torna sui suoi passi per cercare di salvare la nuora, ma la situazione degenera in fretta e il tempo per intervenire rischia di non bastare.
Il presentimento di Ezra fa scattare l’allarme per Mahir
Ezra ha un brutto presentimento e capisce che qualcosa non va. Spinge Kursat a chiamare Mahir, perché corra a controllare le condizioni di Canfeza.
Mentre Afet tenta di rimediare al proprio gesto, Mahir viene così avvertito che deve verificare cosa stia accadendo alla compagna.
Salih ferito e la bimba di Ferman ed Efsane in ospedale
La stessa puntata porta avanti altre storie. Kursat mantiene la parola data a Mahir e gli rivela il luogo in cui Ozan nasconde la merce.
Durante un blitz della polizia, Salih viene ferito gravemente.
Ferman ed Efsane vanno in ospedale per stare vicino alla loro bambina. In quel momento la piccola ha una crisi e i medici intervengono per provare a salvarla.
Domande frequenti
Cosa succede a Canfeza in Racconto di una notte il 20 novembre?
Nella puntata di venerdì 20 novembre 2026 Afet trova Canfeza svenuta a terra, apre il gas e la chiude in una stanza. Subito dopo Afet torna sui suoi passi per cercare di salvarla, ma la situazione degenera in fretta e il tempo per intervenire rischia di non bastare.
Perché Afet è sconvolta nella puntata di Racconto di una notte del 20 novembre?
Afet resta sconvolta quando scopre che il figlio Mahir ha intestato a Canfeza la casa dei nonni. Cerca qualcuno con cui sfogarsi, ma Sureyya non condivide la sua reazione e prende le difese di Canfeza.
Chi sono i protagonisti di Racconto di una notte?
Racconto di una notte è una serie turca di Canale 5. I protagonisti sono Burak Deniz, che interpreta Mahir, e Burcu Yazgı Coşkun, nel ruolo di Canfeza.
Chi avverte Mahir che Canfeza è in pericolo in Racconto di una notte?
Ezra ha un brutto presentimento e capisce che qualcosa non va. Spinge Kursat a chiamare Mahir, perché corra a controllare le condizioni di Canfeza.
Cosa succede a Salih in Racconto di una notte il 20 novembre?
Nella puntata di venerdì 20 novembre 2026 Salih viene ferito gravemente durante un blitz della polizia. Nella stessa puntata Kursat mantiene la parola data a Mahir e gli rivela il luogo in cui Ozan nasconde la merce.
Fonte: Newsroom Italia · Mediaset Infinity
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