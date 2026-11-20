Aggiornamento del 20/11/2026 alle 08:06

Aggiornamento del 20 novembre 2026. Secondo le anticipazioni di kisskiss.it, la puntata va in onda alle 21:20 su Canale 5 e la serie tornerà anche domenica 22 novembre. Salih, colpito da un proiettile perché senza giubbotto antiproiettile, viene operato in ospedale ed è dichiarato fuori pericolo. Afet e Asaf, convinti che il bersaglio fosse Mahir, accusano i Kilimci e prendono di mira Canfeza. Afet sostiene inoltre che, se la bambina di Ferman ed Efsane non sopravvivesse, le nozze non potrebbero essere celebrate. Nella stessa fonte Canfeza scopre di essere incinta in ospedale, dopo una caduta dalle scale durante un litigio con Sare. La scena del gas non è citata.