My Sweet Lie, anticipazioni del 23 novembre 2026: Suna si sfoga con Berrin su Kayra
In sintesi. La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım) sarà pubblicata lunedì 23 novembre 2026 in esclusiva su Mediaset Infinity. Nelle anticipazioni, Suna confida a Berrin quanto le pesi stare lontana da Kayra, ma non ha il coraggio di parlarne con Nejat per timore che Aylin allontani Kayra da lei.
I punti chiave
- La puntata di My Sweet Lie del 23 novembre 2026 sarà pubblicata lunedì 23 novembre 2026 in esclusiva su Mediaset Infinity.
- Il titolo originale di My Sweet Lie è Benim Tatlı Yalanım.
- Nella puntata del 23 novembre 2026 Suna confida a Berrin quanto le pesi stare lontana da Kayra.
- Suna non ha il coraggio di affrontare l’argomento con Nejat.
- Suna teme che Aylin possa reagire allontanando Kayra da lei.
- Mediaset Infinity offre in streaming gratuito anche le puntate di My Sweet Lie già andate in onda.
Attenzione: spoiler. Nella puntata di My Sweet Lie del 23 novembre 2026, Suna confida a Berrin quanto le pesi stare lontana da Kayra.
Suna si sfoga con Berrin sulla lontananza da Kayra
Suna fatica a stare separata dalla bambina. Per questo decide di aprirsi con Berrin e di raccontarle la sofferenza che prova.
Perché Suna esita a parlare con Nejat
Suna non ha il coraggio di affrontare l’argomento con Nejat. Teme che, se lo facesse, Aylin potrebbe reagire allontanando Kayra da lei.
Dove vedere la puntata del 23 novembre
La nuova puntata di My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım) sarà pubblicata lunedì 23 novembre 2026 in esclusiva su Mediaset Infinity.
Sulla piattaforma di Mediaset si possono vedere in streaming gratuito anche le puntate della serie già andate in onda.
Domande frequenti
Dove vedere la puntata di My Sweet Lie del 23 novembre 2026?
La puntata di My Sweet Lie del 23 novembre 2026 sarà pubblicata in esclusiva su Mediaset Infinity. La data di pubblicazione è lunedì 23 novembre 2026.
Cosa succede a Suna nella puntata di My Sweet Lie del 23 novembre?
Nella puntata del 23 novembre 2026 Suna si sfoga con Berrin e le racconta quanto le pesi stare lontana da Kayra. Suna fatica a stare separata da Kayra e per questo sceglie di aprirsi con Berrin.
Perché Suna non parla con Nejat in My Sweet Lie?
Suna non ha il coraggio di affrontare l’argomento con Nejat. Teme che, se lo facesse, Aylin potrebbe reagire allontanando Kayra da lei.
Come si chiama My Sweet Lie in originale?
Il titolo originale della serie turca My Sweet Lie è Benim Tatlı Yalanım. La serie è disponibile su Mediaset Infinity.
Le puntate precedenti di My Sweet Lie si possono vedere gratis in streaming?
Sì, su Mediaset Infinity si possono vedere in streaming gratuito anche le puntate di My Sweet Lie già andate in onda. La piattaforma è quella di Mediaset.
Fonte: Newsroom Italia · Mediaset Infinity
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