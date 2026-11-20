di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’oroscopo di Branko per venerdì 20 novembre 2026, la Luna passa in Ariete. Per Branko l’amore è favorito per Sagittario e Gemelli, mentre Toro e Scorpione hanno novità su lavoro e denaro. Cancro e Bilancia affrontano tensioni. La stagione zodiacale del Sagittario inizia domenica 22 novembre 2026.

I punti chiave Secondo Branko, venerdì 20 novembre 2026 la Luna passa in Ariete.

Secondo Branko, Sagittario e Gemelli hanno le previsioni migliori per l’amore.

Secondo Branko, Toro e Scorpione hanno novità su lavoro e denaro.

Secondo Branko, Cancro e Bilancia devono fare i conti con tensioni e prudenza.

La stagione zodiacale del Sagittario inizia domenica 22 novembre 2026.

Nell’oroscopo di Branko per venerdì 20 novembre 2026 la Luna passa in Ariete. Secondo Branko, il transito porta opportunità professionali, incontri sentimentali e qualche tensione in famiglia.

Sagittario e Gemelli hanno le previsioni migliori per l’amore

Per il Sagittario, Branko indica una Luna favorevole a lavoro e sentimenti. La stagione zodiacale del segno inizia domenica 22 novembre 2026 e, secondo Branko, porta nuove opportunità e incontri romantici.

Per i Gemelli, Branko vede Venere e Luna a favore dell’amore. Il fine settimana del 21 e 22 novembre 2026 può essere romantico e portare sorprese.

Sentimenti in crescita anche per altri tre segni. In Ariete, secondo Branko, aumenta la passione. Nel Leone i sentimenti diventano più intensi. All’Acquario Branko promette piacevoli novità sentimentali.

Toro e Scorpione aprono la giornata alle novità su lavoro e denaro

Per il Toro, Branko prevede una giornata positiva per lavoro, viaggi e nuovi contatti, con il ritorno della voglia di fare carriera.

Per lo Scorpione, secondo Branko, si avvicina una fase favorevole per denaro, lavoro e patrimonio. Mercurio sostiene nuovi progetti e decisioni importanti.

L’Ariete, con la Luna nel segno, può ottenere risultati importanti sul lavoro. Secondo Branko, il Leone vive una giornata produttiva e favorevole alle questioni patrimoniali. Ai Pesci Branko annuncia invece una fase più impegnativa sul lavoro.

Cancro e Bilancia devono fare i conti con tensioni e prudenza

Il Cancro, secondo Branko, deve affrontare qualche tensione familiare e domestica. Serve calma per risolvere i problemi e organizzare nuovi progetti.

Per la Bilancia, Branko segnala la Luna opposta e qualche tensione nelle collaborazioni e in amore. Branko consiglia di concedersi riposo.

Tra i segni più favoriti, l’Ariete deve evitare le discussioni e i Gemelli devono essere prudenti nelle collaborazioni professionali.

Le previsioni di Branko per tutti i dodici segni

Ariete: Luna nel segno, possibili risultati importanti sul lavoro, collaborazioni favorite e passione in crescita. Branko consiglia di evitare le discussioni.

Luna nel segno, possibili risultati importanti sul lavoro, collaborazioni favorite e passione in crescita. Branko consiglia di evitare le discussioni. Toro: giornata positiva per lavoro, viaggi e nuovi contatti. Resta da chiarire una questione familiare.

giornata positiva per lavoro, viaggi e nuovi contatti. Resta da chiarire una questione familiare. Gemelli: Venere e Luna favoriscono l’amore, con possibili sorprese. Serve prudenza nelle collaborazioni professionali.

Venere e Luna favoriscono l’amore, con possibili sorprese. Serve prudenza nelle collaborazioni professionali. Cancro: tensioni familiari e domestiche. Serve calma per organizzare nuovi progetti.

tensioni familiari e domestiche. Serve calma per organizzare nuovi progetti. Leone: giornata produttiva, favorevole alle questioni patrimoniali, con energia in crescita e sentimenti più intensi.

giornata produttiva, favorevole alle questioni patrimoniali, con energia in crescita e sentimenti più intensi. Vergine: tante idee e nuove prospettive professionali. Branko invita a non lasciarsi sopraffare dall’ansia. La famiglia richiede maggiore attenzione.

tante idee e nuove prospettive professionali. Branko invita a non lasciarsi sopraffare dall’ansia. La famiglia richiede maggiore attenzione. Bilancia: possibili novità importanti in famiglia. Con la Luna opposta, ci sono tensioni nelle collaborazioni e in amore.

possibili novità importanti in famiglia. Con la Luna opposta, ci sono tensioni nelle collaborazioni e in amore. Scorpione: si avvicina una fase favorevole per denaro, lavoro e patrimonio. Mercurio sostiene progetti e decisioni importanti.

si avvicina una fase favorevole per denaro, lavoro e patrimonio. Mercurio sostiene progetti e decisioni importanti. Sagittario: la Luna favorisce lavoro e sentimenti. Domenica 22 novembre 2026 inizia la stagione del segno, con opportunità e incontri romantici.

la Luna favorisce lavoro e sentimenti. Domenica 22 novembre 2026 inizia la stagione del segno, con opportunità e incontri romantici. Capricorno: favoriti viaggi e contatti professionali nelle prime ore della giornata. Attenzione alla stanchezza. Possibili belle notizie in famiglia.

favoriti viaggi e contatti professionali nelle prime ore della giornata. Attenzione alla stanchezza. Possibili belle notizie in famiglia. Acquario: nuove opportunità grazie ad amicizie e collaborazioni. Branko prevede miglioramenti nelle questioni burocratiche e novità sentimentali.

nuove opportunità grazie ad amicizie e collaborazioni. Branko prevede miglioramenti nelle questioni burocratiche e novità sentimentali. Pesci: le prossime ore sono adatte ad amore e progetti personali. In arrivo una fase più impegnativa sul lavoro.

Domande frequenti Cosa prevede l’oroscopo di Branko per il 20 novembre 2026? Secondo Branko, venerdì 20 novembre 2026 la Luna passa in Ariete. Il transito porta opportunità professionali, incontri sentimentali e qualche tensione in famiglia. Quali segni sono favoriti in amore secondo Branko il 20 novembre 2026? Branko indica Sagittario e Gemelli come i segni con le previsioni migliori per l’amore. Per i Gemelli, Venere e Luna sono a favore, e il fine settimana del 21 e 22 novembre 2026 può essere romantico. Sentimenti in crescita anche per Ariete, Leone e Acquario. Quando inizia la stagione del Sagittario nel 2026? La stagione zodiacale del Sagittario inizia domenica 22 novembre 2026. Secondo Branko, porta nuove opportunità e incontri romantici. Quali segni devono stare attenti il 20 novembre 2026 secondo Branko? Secondo Branko, il Cancro deve affrontare tensioni familiari e domestiche e la Bilancia ha tensioni nelle collaborazioni e in amore. L’Ariete deve evitare le discussioni, i Gemelli devono essere prudenti nelle collaborazioni professionali. Per i Pesci è in arrivo una fase più impegnativa sul lavoro. Cosa prevede Branko per l’Ariete il 20 novembre 2026? Con la Luna nel segno, l’Ariete può ottenere risultati importanti sul lavoro, secondo Branko. Le collaborazioni sono favorite e la passione aumenta. Branko consiglia di evitare le discussioni.