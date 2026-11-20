di Redazione ZON

In sintesi. Il daraxonrasib è un farmaco contro il tumore del pancreas metastatico approvato dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Al 20 novembre 2026 il Servizio sanitario nazionale non lo fornisce ancora e il farmaco costa circa 35mila euro al mese. Lo studio RASolute 302 mostra una sopravvivenza media di 13,2 mesi contro 6,7 della chemioterapia standard.

I punti chiave L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha approvato il daraxonrasib contro il tumore del pancreas metastatico.

Il Servizio sanitario nazionale non fornisce ancora il daraxonrasib: i pazienti possono solo acquistarlo, a circa 35mila euro per mese di trattamento.

Lo studio RASolute 302, condotto su 500 pazienti, ha portato la sopravvivenza media da 6,7 a 13,2 mesi.

Undici associazioni di pazienti chiedono a Revolution Medicines di concedere il daraxonrasib in modo rapido e gratuito a un numero ristretto di pazienti.

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sta cercando di accelerare la trattativa per acquistare il daraxonrasib a un prezzo più sostenibile.

Il daraxonrasib, farmaco contro il tumore del pancreas metastatico approvato dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), è al centro di appelli e polemiche dopo la Giornata mondiale del 19 novembre 2026. In Italia il Servizio sanitario nazionale non lo fornisce ancora: i pazienti possono solo acquistarlo, a circa 35mila euro per mese di trattamento.

Perché in Italia si moltiplicano gli appelli per il daraxonrasib

All’inizio di novembre 2026 Jessica Scarpa, 36 anni, di Lecco, ha lanciato una raccolta fondi per comprare il farmaco. Pochi giorni dopo l’assessore regionale al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ha annunciato che la Regione lo acquisterà per lei. Da allora arrivano appelli da Lombardia, Sicilia, Molise e Veneto.

In Puglia i familiari del radiologo Gianfilippo De Pandis, dell’ospedale di Gallipoli, hanno raccolto online oltre 184mila euro in sei giorni, con le donazioni di più di 5.300 persone. Per procurare il daraxonrasib dagli Stati Uniti servono 40mila euro al mese.

Gli studi indicano sopravvivenza raddoppiata, ma il farmaco non guarisce

Lo studio RASolute 302, presentato a maggio 2026 al congresso americano di oncologia Asco, ha coinvolto 500 pazienti con adenocarcinoma pancreatico duttale metastatico. La sopravvivenza media è passata da 6,7 a 13,2 mesi.

Trattamento Sopravvivenza media Chemioterapia standard 6,7 mesi Daraxonrasib 13,2 mesi

Gianpaolo Balzano, presidente dell’Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas (Aisp), precisa: «È un progresso importante, ma non è una terapia che guarisce». Secondo Balzano il farmaco può prolungare la sopravvivenza ritardando la progressione della malattia.

Un nuovo studio di fase 1-2 condotto in Spagna, presentato a Barcellona al 38esimo Simposio su bersagli molecolari e terapie anticancro, riguarda l’uso di daraxonrasib insieme alla chemioterapia. Nei pazienti con malattia metastatica mai trattata, la combinazione ha ridotto sensibilmente i tumori. Il ricercatore Wungki Park, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, parla di «incoraggiante controllo prolungato» della malattia.

Perché le associazioni parlano di ingiustizia sociale e di costi insostenibili

Undici associazioni di pazienti hanno diffuso tre messaggi: il farmaco è efficace solo in casi precisi, prolunga la sopravvivenza senza guarire, e la cura va cercata in centri specializzati. Domenico Traversa, presidente della Fondazione Paola Marella, parla di «ingiustizia sociale» e chiede: «perché una giovane mamma sì e un papà anziano no?».

Balzano stima un costo di circa 35.600 euro al mese, cioè circa 430mila euro per 12 mesi di trattamento. In Lombardia, secondo le sue stime, i candidati sono 500-1.000 all’anno e la spesa teorica potrebbe superare i 400 milioni di euro.

Cosa succede adesso: trattative con Aifa e richiesta all’azienda

Le undici associazioni lavorano per convincere Revolution Medicines, l’azienda produttrice, a concedere il daraxonrasib in modo rapido e gratuito a un numero ristretto di pazienti. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sta cercando di accelerare la trattativa per acquistarlo a un prezzo più sostenibile.

La Regione Lombardia è pronta a sostenere la proposta delle associazioni per l’accesso gratuito. In Italia l’effettiva disponibilità di una nuova cura richiede in media 470 giorni, circa 15 mesi. Balzano chiede «indicazioni chiare, uniformi, urgenti» su chi potrà riceverlo, con quali criteri e con quali tempi.

Domande frequenti Quanto costa il daraxonrasib? In Italia i pazienti possono solo acquistare il daraxonrasib, a circa 35mila euro per mese di trattamento. Gianpaolo Balzano, presidente dell’Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas (Aisp), stima 35.600 euro al mese, cioè circa 430mila euro per 12 mesi. Il daraxonrasib guarisce il tumore del pancreas? No. Gianpaolo Balzano, presidente dell’Aisp, precisa che il daraxonrasib è un progresso importante ma non è una terapia che guarisce. Secondo Balzano il farmaco può prolungare la sopravvivenza ritardando la progressione della malattia. Quanto fa vivere in più il daraxonrasib? Lo studio RASolute 302, presentato a maggio 2026 al congresso americano di oncologia Asco, ha coinvolto 500 pazienti con adenocarcinoma pancreatico duttale metastatico. La sopravvivenza media è passata da 6,7 mesi con la chemioterapia standard a 13,2 mesi con il daraxonrasib. Il Servizio sanitario nazionale fornisce il daraxonrasib? No, per ora il Servizio sanitario nazionale non fornisce il daraxonrasib. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sta cercando di accelerare la trattativa per acquistarlo a un prezzo più sostenibile. In Italia l’effettiva disponibilità di una nuova cura richiede in media 470 giorni, circa 15 mesi. Cosa chiedono le associazioni dei pazienti per il daraxonrasib? Undici associazioni di pazienti lavorano per convincere Revolution Medicines, l’azienda produttrice, a concedere il daraxonrasib in modo rapido e gratuito a un numero ristretto di pazienti. La Regione Lombardia è pronta a sostenere questa proposta.

Immagine di repertorio

Fonte: Corriere della Sera · Il Sole 24 Ore · Rai News