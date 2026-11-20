di Redazione ZON

In sintesi. Il 18 novembre 2026, nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip, la concorrente Piera Meloni ha detto di non considerare Alessandro Roncaccia il suo fidanzato. Anche Roncaccia, 25 anni, romano, ha risposto di non essere innamorato di Piera Meloni. La finale del Grande Fratello Vip è fissata per il 30 novembre 2026.

I punti chiave Piera Meloni, content creator sarda, il 18 novembre 2026 ha detto nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip: «Non è il mio fidanzato», parlando di Alessandro Roncaccia.

Alessandro Roncaccia, 25 anni, romano, ha risposto di non essere innamorato di Piera Meloni.

Alessandro Roncaccia ha dichiarato: «Non darò mai un’etichetta al nostro rapporto finché non sono fuori».

Le ricostruzioni riportano parole leggermente diverse per la frase di Piera Meloni e per quanto Alessandro Roncaccia ha detto sul futuro.

La finale del Grande Fratello Vip è prevista per lunedì 30 novembre 2026.

Piera Meloni, concorrente del Grande Fratello Vip, ha detto di Alessandro Roncaccia: «Non è il mio fidanzato». Lo ha fatto il 18 novembre 2026, nel giardino della Casa, durante un’intervista improvvisata dai coinquilini.

Come è nata l’intervista in giardino

Il 18 novembre 2026 alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip hanno inventato un gioco di domande per Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. A condurlo sono state soprattutto Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, con Giulia Provvedi. Al centro c’erano i sentimenti dei due e il loro rapporto fuori dal programma.

La finale del Grande Fratello Vip è prevista per lunedì 30 novembre 2026.

Cosa ha risposto Piera Meloni sul rapporto con Roncaccia

Piera Meloni, content creator sarda, ha spiegato di voler molto bene a Roncaccia e di non sentirsi innamorata di lui. Poi, sorridendo, ha pronunciato la frase sul fidanzato.

Le ricostruzioni riportano parole leggermente diverse. Secondo una versione la frase è «Non è il mio fidanzato e non lo sarà mai». In un’altra chiude con «né lo sarà, probabilmente».

Marina La Rosa le ha chiesto: «Ma allora non siete fidanzati». Guendalina Tavassi ha ironizzato: «Allora fino ad adesso che abbiamo visto se dite che non siete fidanzati e non lo sarete neanche fuori?».

Piera Meloni ha anche descritto come riconosce l’innamoramento: per lei è il desiderio impaziente di vedere di continuo la persona che le interessa. Ha aggiunto che la distanza è la sua preoccupazione principale.

Cosa ha detto Alessandro Roncaccia sul futuro

Alessandro Roncaccia, 25 anni, romano, ha risposto di non essere innamorato di Piera Meloni. Sul futuro le versioni divergono. Una riporta che pensa a figli e matrimonio e che «ad oggi» non li immagina «minimamente». Un’altra dice che al momento non riesce a pensare a un progetto di lungo periodo, ma vede un futuro prossimo accanto a lei.

Roncaccia ha rivendicato un approccio razionale ai sentimenti. Ha raccontato di aver detto «ti amo» a una sola persona in 25 anni e ha scelto di aspettare la fine del programma per dare un nome a ciò che prova.

Alle insistenze dei coinquilini ha risposto così: «Non darò mai un’etichetta al nostro rapporto finché non sono fuori». Secondo una delle ricostruzioni, ha aggiunto di non voler lasciare Roma per Milano e di voler conoscere meglio Piera lontano dai riflettori, perché la «vita reale» è un’altra cosa.

Le reazioni dei concorrenti e del pubblico sui social

Giulia Provvedi ha precisato che la sua domanda sul futuro riguardava la fine del programma e un’eventuale frequentazione. Guendalina Tavassi ha poi continuato a punzecchiare i due, citando i tanti aerei con striscioni dei fan.

Su X le opinioni degli utenti sono divise. Alcuni ritengono che i due abbiano sempre finto un interesse, altri che sia giusto non fare progetti prematuri. Uno di loro ha scritto: «Hanno ragione. Come si può dire di avere una relazione fuori se ancora si conoscono a malapena?».

Domande frequenti Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sono fidanzati? No, almeno secondo loro. Il 18 novembre 2026, nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip, Piera Meloni ha detto: «Non è il mio fidanzato». Alessandro Roncaccia ha risposto di non essere innamorato di Piera Meloni. Cosa ha detto Alessandro Roncaccia su Piera Meloni? Alessandro Roncaccia ha detto di non essere innamorato di Piera Meloni e di non voler dare un’etichetta al loro rapporto finché non è fuori dal programma. Ha raccontato di aver detto «ti amo» a una sola persona in 25 anni. Le ricostruzioni divergono su come immagina il futuro con lei. Chi ha fatto le domande a Piera Meloni e Roncaccia nel giardino del GF Vip? Il 18 novembre 2026 alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip hanno inventato un gioco di domande per Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. A condurlo sono state soprattutto Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, con Giulia Provvedi. Quando è la finale del Grande Fratello Vip? La finale del Grande Fratello Vip è prevista per lunedì 30 novembre 2026. Alessandro Roncaccia ha detto che aspetterà la fine del programma per dare un nome a ciò che prova per Piera Meloni.

Fonte: Blasting News · Movieplayer · Cagliaripad.it