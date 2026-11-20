di Redazione ZON

In sintesi. I Mad-Dog, band di Sassari, hanno cantato «Psycho Killer» dei Talking Heads nella seconda manche della quinta puntata live di X Factor 2026, andata in onda giovedì 19 novembre 2026 su Sky Uno. Il brano è stato assegnato alla band dalla giudice Paola Iezzi. Poco prima i Mad-Dog avevano presentato l’inedito «Pericolosa».

I punti chiave I Mad-Dog hanno cantato «Psycho Killer» dei Talking Heads nella seconda manche della quinta puntata live di X Factor 2026, il 19 novembre 2026.

La giudice Paola Iezzi ha assegnato «Psycho Killer» ai Mad-Dog, band di Sassari.

I Mad-Dog sono Renato Marchisio, Davide Dore, Luca Pintus e Jacopo Sale.

L’inedito dei Mad-Dog «Pericolosa» è stato scritto con Diego Caterbetti (Naska) e Andrea Bonomo, con produzione di Giordano Colombo.

La quinta puntata live di X Factor 2026 prevedeva una sola eliminazione: a decidere tra due concorrenti in ballottaggio erano i giudici.

I Mad-Dog hanno cantato «Psycho Killer» dei Talking Heads nella seconda manche della quinta puntata live di X Factor 2026, andata in onda giovedì 19 novembre 2026.

Chi ha scelto Psycho Killer per i Mad-Dog

La scelta non è partita dalla band: a Renato Marchisio, Davide Dore, Luca Pintus e Jacopo Sale il brano è stato assegnato dalla giudice Paola Iezzi, che guida i Mad-Dog a X Factor 2026.

«Psycho Killer» è uno dei pezzi più riconoscibili dei Talking Heads, formazione rock statunitense. I Mad-Dog, band di Sassari, sono da sempre vicini alle sonorità del rock alternativo e britannico.

Come i Mad-Dog hanno portato Psycho Killer sul palco

Sull’esibizione dei Mad-Dog il 19 novembre 2026 l’account ufficiale di X Factor ha scritto: «Abbiamo chiuso gli occhi e ci siam sentiti subito in una pellicola cinematografica».

Con «Psycho Killer» i Mad-Dog sono tornati sul palco per la seconda volta nella stessa serata. Poco prima avevano presentato il loro inedito.

Cosa hanno cantato i Mad-Dog nella serata del 19 novembre

La quinta puntata live di X Factor 2026 era in programma alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La serata era divisa in due manche: nella prima i sette concorrenti ancora in gara hanno presentato un brano inedito, nella seconda sono tornati alle cover.

L’inedito dei Mad-Dog si intitola «Pericolosa». La band lo ha scritto insieme a Diego Caterbetti, conosciuto come Naska, e ad Andrea Bonomo, con il contributo musicale e la produzione di Giordano Colombo.

Nel Daily di lunedì 16 novembre 2026 i Mad-Dog hanno raccontato a Paola Iezzi di riconoscersi pienamente in «Pericolosa», descrivendola come il proprio biglietto da visita. Prima di X Factor la band aveva già pubblicato l’album «Shame On Youth».

Per i Mad-Dog quella del 19 novembre 2026 era la prima occasione di presentare un inedito dopo quattro settimane di cover. Nella seconda manche anche Le Distanze sono tornate sul palco, con «Il mondo» di Jimmy Fontana.

Come funzionava il televoto della quinta puntata

La puntata del 19 novembre 2026 prevedeva una sola eliminazione, dopo le tre uscite dell’Hell Factor precedente. Il concorrente meno votato nella prima manche doveva affrontare in ballottaggio quello meno votato nella seconda, e a decidere chi lasciare il programma erano i giudici.

L’edizione, la diciottesima del talent, è presentata da Giorgia. La giuria è composta da Irama, Jake La Furia, Paola Iezzi e Gabbani.

Domande frequenti Quale canzone hanno cantato i Mad-Dog a X Factor il 19 novembre 2026? Nella seconda manche della quinta puntata live di X Factor 2026 i Mad-Dog hanno cantato «Psycho Killer» dei Talking Heads. Nella prima manche avevano presentato il loro inedito «Pericolosa». Chi ha scelto Psycho Killer per i Mad-Dog a X Factor? La scelta non è partita dalla band. «Psycho Killer» è stato assegnato ai Mad-Dog dalla giudice Paola Iezzi, che guida la band a X Factor 2026. Come si chiama l’inedito dei Mad-Dog a X Factor 2026? L’inedito dei Mad-Dog si intitola «Pericolosa». La band lo ha scritto insieme a Diego Caterbetti, conosciuto come Naska, e ad Andrea Bonomo, con il contributo musicale e la produzione di Giordano Colombo. A che ora andava in onda la quinta puntata live di X Factor 2026? La quinta puntata live di X Factor 2026 era in programma giovedì 19 novembre 2026 alle 21:15 su Sky Uno. Era disponibile anche in streaming su NOW. Come funzionava il televoto della quinta puntata di X Factor 2026? La puntata prevedeva una sola eliminazione. Il concorrente meno votato nella prima manche affrontava in ballottaggio quello meno votato nella seconda, e a decidere chi lasciare il programma erano i giudici.

Fonte: Radiomusik Tv Blog · Radiomusik Tv Blog · Sassarese Medio