X Factor 2026, Hell Factor: Giostra, cover e tre eliminati il 12 novembre

di Redazione ZON

In sintesi. Il quarto Live Show di X Factor 2026, intitolato Hell Factor, va in onda giovedì 12 novembre 2026 alle 21.15 su Sky Uno e NOW dall’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago. Giorgia conduce, dieci concorrenti si sfidano in due manche e tre vengono eliminati, con Charlotte Cardin ospite.

I punti chiave Il quarto Live Show di X Factor 2026, Hell Factor, va in onda giovedì 12 novembre 2026 alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW.

A Hell Factor gareggiano dieci concorrenti e in una sola serata ne vengono eliminati tre, quindi ne restano sette in gara.

La prima manche, la Giostra, dura circa un minuto a concorrente e ripropone un brano già eseguito in gara.

Nella seconda manche ogni concorrente di X Factor 2026 canta una cover assegnata dal proprio giudice.

Charlotte Cardin, pop star canadese, è l’ospite della serata e si esibisce tra la prima e la seconda manche.

Attenzione: spoiler. X Factor 2026 torna giovedì 12 novembre 2026 alle 21.15 su Sky Uno e NOW con il quarto Live Show, Hell Factor: dieci concorrenti in gara, tre eliminati in una sola serata.

Come funzionano le due manche e le tre eliminazioni

La prima manche di Hell Factor è la Giostra. I dieci concorrenti si esibiscono uno dopo l’altro, senza pause, per circa un minuto a testa, e riproporranno un brano già eseguito in gara, con scenografie e coreografie ricreate in tutta l’X Factor Arena.

La seconda manche è di cover: ogni concorrente canta un brano assegnato dal proprio giudice.

Al termine delle due manche il televoto individua i quattro concorrenti meno votati. Gli ultimi due lasciano subito il programma, mentre il terzultimo e il quartultimo vanno al ballottaggio.

Nel ballottaggio decidono i giudici: esce chi riceve almeno tre voti. Se i voti si dividono a metà, scattano i 200 secondi di televoto del Tilt. A fine serata restano in gara sette concorrenti, e il voto da casa è gratuito durante la puntata.

Le assegnazioni: cosa canta ciascun concorrente

Francesco Gabbani e Paola Iezzi hanno tre concorrenti ciascuno, Irama e Jake La Furia due. Ecco i brani di Giostra e della manche libera.

Concorrente Giudice Giostra Manche libera Scraffs Francesco Gabbani Celebrity Skin (Hole) American Idiot (Green Day) Teo Francesco Gabbani La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani) Can’t Stop the Feeling (Justin Timberlake) Giacomo Francesco Gabbani Almeno tu nell’universo (Mia Martini) All of Me (John Legend) Alex Fontana Jake La Furia Last Nite (The Strokes) Maggie M’Gill (The Doors) ALIA Jake La Furia La rondine (Mango) Maybe (Sienna Spiro) Le Distanze Irama Space Monkey (Placebo) Welcome to the Black Parade (My Chemical Romance) Patrizia Irama Bang Bang (Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj) And I’m Telling You I’m Not Going (Jennifer Hudson) Manu Paola Iezzi Incoscienti giovani (Achille Lauro) Va bene, va bene così (Vasco Rossi) Mad-Dog Paola Iezzi Club Foot (Kasabian) Elenore (The Turtles) Camilla Paola Iezzi Where Is My Husband (Raye) Io che non vivo (senza te) (Pino Donaggio)

I Mad-Dog di Sassari ripartono da Club Foot e Elenore

Paola Iezzi ha svelato le due assegnazioni dei Mad-Dog nel Daily del 9 novembre 2026. Nella Giostra la band di Sassari riproporrà Club Foot dei Kasabian, il brano con cui aveva aperto il primo Live, puntando secondo la giudice sull’energia di una prova già conosciuta.

Nella manche libera i Mad-Dog canteranno Elenore, brano del 1968 dei The Turtles, proposto in un medley con Scende la pioggia di Gianni Morandi. Iezzi lo ha presentato come un’occasione per mettere in evidenza la tecnica vocale del gruppo, perché il pezzo richiede anche note alte.

I Mad-Dog arrivano al quarto Live dopo tre puntate senza ballottaggio: Club Foot al debutto, Mrs. Robinson al secondo Live e Rebel Rebel di David Bowie al terzo.

Charlotte Cardin sale sul palco tra le due manche

L’ospite della serata è Charlotte Cardin, pop star canadese vincitrice delle Victoires de la Musique come artista femminile dell’anno. Si esibisce tra la prima e la seconda manche e sarà in Italia il 20 maggio 2027 al Fabrique di Milano.

Orario, canale e dove rivedere la puntata

Il quarto Live Show va in onda in diretta dall’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago, su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW. La conduzione è di Giorgia, al tavolo dei giudici siedono Francesco Gabbani, Jake La Furia, Irama e Paola Iezzi.

Alle 21 va in onda Ante Factor, con Mariasole Pollio dal backstage. La puntata resta disponibile on demand su NOW e Sky Go, mentre la replica in chiaro è in programma di martedì su TV8 e di mercoledì su Cielo.

Nel terzo Live è stato eliminato Lenanie. Il 12 novembre 2026 ricorrono inoltre dieci anni dalla morte di Cranio Randagio, arrivato alle Home Visit di X Factor nel 2015 e ricordato dal programma proprio durante il quarto Live del 2016.

Domande frequenti A che ora inizia X Factor giovedì 12 novembre 2026? Il quarto Live Show di X Factor 2026 va in onda in diretta alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW. Alle 21 va in onda Ante Factor, con Mariasole Pollio dal backstage. Come funzionano le eliminazioni a Hell Factor? Dopo le due manche il televoto individua i quattro concorrenti meno votati. Gli ultimi due lasciano subito il programma, mentre il terzultimo e il quartultimo vanno al ballottaggio, dove i giudici decidono: esce chi riceve almeno tre voti. Se i voti si dividono a metà, scattano i 200 secondi di televoto del Tilt. Chi è l’ospite di X Factor 2026 al quarto Live? L’ospite del quarto Live Show è Charlotte Cardin, pop star canadese vincitrice delle Victoires de la Musique come artista femminile dell’anno. Si esibisce tra la prima e la seconda manche e sarà in Italia il 20 maggio 2027 al Fabrique di Milano. Dove rivedere la puntata di X Factor 2026? La puntata resta disponibile on demand su NOW e Sky Go. La replica in chiaro è in programma di martedì su TV8 e di mercoledì su Cielo. Cosa cantano i Mad-Dog al quarto Live di X Factor 2026? Nella Giostra i Mad-Dog, band di Sassari, riproporranno Club Foot dei Kasabian. Nella manche libera canteranno Elenore dei The Turtles, brano del 1968, in un medley con Scende la pioggia di Gianni Morandi. Le assegnazioni sono state svelate da Paola Iezzi nel Daily del 9 novembre 2026.

Immagine di repertorio

Fonte: All Music Italia · Sassarese Medio · Lifestyleblog.it · Zazoom Social News