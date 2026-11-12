Måneskin al Coachella 2027: sul palco di Indio il 10 e 17 aprile, con Dua Lipa, Tame Impala e SZA

di Redazione ZON

In sintesi. I Måneskin suonano al Coachella 2027 sabato 10 aprile e sabato 17 aprile 2027 all’Empire Polo Club di Indio, in California. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio non suonavano insieme dal 22 agosto 2024. Goldenvoice ha inserito la band nel cartellone, dove il sabato ha come headliner i Tame Impala.

I punti chiave I Måneskin suonano al Coachella 2027 sabato 10 aprile e sabato 17 aprile 2027, all’Empire Polo Club di Indio, in California.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio non salgono su un palco insieme dal 22 agosto 2024, data dell’esibizione a Parigi.

Gli headliner del Coachella 2027 sono tre: Dua Lipa il venerdì, Tame Impala il sabato e SZA la domenica.

Madonna si esibisce nella Dance Tent del Coachella 2027 il 9 e il 16 aprile 2027, con un set dance.

Il Coachella 2027 si tiene in due weekend, dal 9 all’11 aprile e dal 16 al 18 aprile 2027, con lo stesso cartellone ripetuto.

I Måneskin tornano a suonare dal vivo insieme: Goldenvoice li ha inseriti nel cartellone del Coachella 2027, a Indio, in California, sabato 10 e sabato 17 aprile 2027.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio non salgono su un palco insieme dal 22 agosto 2024, quando la band si esibì a Parigi prima della pausa.

Quando e dove suonano i Måneskin al Coachella 2027

Il Coachella Valley Music and Arts Festival 2027 si svolge all’Empire Polo Club di Indio, in California, in due weekend: dal 9 all’11 aprile e dal 16 al 18 aprile 2027.

I Måneskin sono in programma nella giornata di sabato, quindi il 10 aprile e il 17 aprile 2027. Il sabato ha come headliner i Tame Impala, il progetto di Kevin Parker.

Il festival ha presentato il cartellone con il copy «The return to innocence». Gli headliner delle tre giornate sono Dua Lipa, Tame Impala e SZA.

Perché il ritorno dei Måneskin pesa dopo la pausa iniziata nel 2024

Dopo il successo dell’album Rush! e del tour mondiale, i quattro componenti dei Måneskin hanno seguito strade separate. Il gruppo non ha mai annunciato uno scioglimento.

Damiano David ha pubblicato il suo primo album solista, Funny Little Fears. Victoria De Angelis ha sviluppato la carriera da DJ e produttrice, Thomas Raggi ha portato avanti progetti propri, tra cui l’album Masquerade, ed Ethan Torchio si è dedicato ad altre esperienze artistiche.

Per i Måneskin non è la prima volta al Coachella. Nel 2022 il debutto al festival, arrivato dopo la vittoria di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest nel 2021, rappresentò la consacrazione negli Stati Uniti. Il ritorno arriva cinque anni dopo.

Damiano David aveva spiegato, parlando della pausa, che il rapporto tra i quattro musicisti era rimasto intatto.

Chi c’è nel cartellone del Coachella 2027 giorno per giorno

Il cartellone del Coachella 2027 è organizzato su tre giornate, ripetute identiche nei due weekend. La tabella riassume headliner e alcuni dei nomi principali.

Giornata Date Headliner Altri nomi in programma Venerdì 9 e 16 aprile 2027 Dua Lipa Madonna (Dance Tent), Zara Larsson, Steve Lacy, Jisoo, Peggy Gou, Kehlani, Giorgio Moroder Sabato 10 e 17 aprile 2027 Tame Impala Måneskin, Phoebe Bridgers, Weezer, Robyn, Tiësto, Martin Garrix Domenica 11 e 18 aprile 2027 SZA Don Toliver, Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun, Four Tet, Becky G, Babymonster, The Neighbourhood

Il venerdì include anche Mike D, i Social Distortion, Violet Grohl e gli Angine de Poitrine. Il sabato prevede inoltre Adéla, Role Model, Solomun, NCT, Enigma, Underworld, Charlotte de Witte, Leon Bridges, Magdalena Bay e Barry Can’t Swim.

La domenica porta anche Remi Wolf, Tove Lo, Victoria Monét, EsDeeKid, Caroline Polachek, Chase & Status e Muna. È previsto inoltre il set che riunisce Amelie Lens e Sara Landry.

Il ritorno di Madonna nella Dance Tent e gli altri eventi speciali

Madonna si esibisce nella Dance Tent il 9 e il 16 aprile 2027, con un set dance. Nella stessa tenda aveva presentato nel 2006 il disco Confessions on the Dance Floor, 21 anni prima.

Nel 2026 Madonna era già salita sul palco del Coachella come ospite a sorpresa di Sabrina Carpenter.

Dua Lipa guida il venerdì. Al Coachella era già apparsa nel 2017 come ospite di Martin Garrix.

Tra gli eventi speciali del cartellone ci sono anche il debutto dello show dei Justice «Blinded by the Lights» e la presenza di Daddy Yankee.

Cosa si sa sulla nuova musica dei Måneskin

La band non ha annunciato nuovi singoli o un nuovo album. Per ora il ritorno sul palco del Coachella 2027 è l’unico impegno live confermato dal materiale a disposizione.

Domande frequenti Quando suonano i Måneskin al Coachella 2027? I Måneskin suonano sabato 10 aprile e sabato 17 aprile 2027, nei due weekend del festival. Il concerto si tiene all’Empire Polo Club di Indio, in California. Chi sono gli headliner del Coachella 2027? Gli headliner del Coachella 2027 sono Dua Lipa il venerdì, i Tame Impala il sabato e SZA la domenica. Madonna si esibisce nella Dance Tent il 9 e il 16 aprile 2027. Quando e dove si svolge il Coachella 2027? Il Coachella Valley Music and Arts Festival 2027 si svolge all’Empire Polo Club di Indio, in California. Le date sono dal 9 all’11 aprile e dal 16 al 18 aprile 2027. Quando hanno suonato insieme per l’ultima volta i Måneskin? I Måneskin hanno suonato insieme per l’ultima volta il 22 agosto 2024 a Parigi, prima della pausa. La band non ha mai annunciato uno scioglimento. I Måneskin hanno annunciato un nuovo album? No, i Måneskin non hanno annunciato nuovi singoli né un nuovo album. Il Coachella 2027 è l’unico impegno live confermato dalle informazioni disponibili.

Foto: ТОВ “Видавничий дім “Українська культура” (CC BY)

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni · Rolling Stone Italia · Radio RDS · Whoopsee