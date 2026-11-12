Viola come il mare 3, anticipazioni del 18 novembre 2026: cosa succede negli episodi 5 e 6

di Redazione ZON

In sintesi. Il 18 novembre 2026 Canale 5 trasmette gli episodi 5 e 6 della terza stagione di «Viola come il mare». Negli episodi la giornalista Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi, affronta il ritorno dei blocchi motori legati alla sua malattia, mentre l’ispettore Massimo Paternò e Turi indagano sul caso di Matteo, un barista in coma.

I punti chiave Canale 5 trasmette gli episodi 5 e 6 di «Viola come il mare 3» il 18 novembre 2026.

La terza stagione di «Viola come il mare» è su Canale 5 dal 4 novembre 2026 e conta 12 episodi, distribuiti in sei prime serate.

Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi, affronta il ritorno dei blocchi motori legati alla sua malattia.

Matteo, un giovane barista, è in coma dopo essere stato colpito da un proiettile di pistola, e l’ispettore Massimo Paternò e Turi indagano sul caso.

Elisabetta Attanasio, interpretata da Roberta Filannino, finisce in ospedale, forse in seguito a un avvelenamento.

Attenzione: spoiler. Il 18 novembre 2026 su Canale 5 vanno in onda gli episodi 5 e 6 di «Viola come il mare 3»: Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi, deve affrontare il ritorno improvviso dei blocchi motori legati alla sua malattia.

Che cosa succede a Viola tra la malattia e i sospetti su Max

Nel terzo appuntamento della stagione, Viola Vitale insospettita da alcuni comportamenti del vicino di casa si convince che l’ispettore Massimo Paternò, detto Max, abbia un’amante.

La giornalista è però presto costretta a ricredersi, perché scopre il doloroso passato dell’amico. Max è interpretato da Rodrigo Guirao.

Grazie alla vicinanza di Paternò, Viola prova a superare la delusione e la solitudine.

Alice in ospedale, il barista in coma e il malore di Elisabetta Attanasio

In carcere Alice, interpretata da Giulia Ercolini, ha un malore e viene ricoverata in ospedale. Leonardo e Viola accorrono al suo capezzale sperando di riavvicinarsi alla ragazza.

Max e Turi, interpretato da Giovanni Nasta, indagano sul caso di Matteo. Si tratta di un giovane barista in coma dopo essere stato colpito da un proiettile di pistola.

Un nuovo evento sconvolge la famiglia Attanasio: Elisabetta, interpretata da Roberta Filannino e sorella del defunto Nicola, finisce in ospedale, forse in seguito a un avvelenamento.

Da dove riparte la storia dopo il secondo appuntamento

La terza stagione di «Viola come il mare» è su Canale 5 dal 4 novembre 2026. La serie conta 12 episodi, distribuiti in sei prime serate.

Il secondo appuntamento, con gli episodi 3 e 4, è andato in onda mercoledì 11 novembre 2026 ed era già disponibile su Mediaset Infinity. In quelle puntate Viola Vitale si adatta al nuovo palazzo di Ginevra Attanasio, dove ha come vicino di pianerottolo Max.

Una sera, sulla terrazza affacciata sull’acqua, Viola balla a piedi nudi sotto lo sguardo di Max. Poco dopo, in casa e da sola, un blocco improvviso le fa perdere la mobilità di una gamba.

Viola Vitale cerca aiuto in Max e lo chiama con insistenza al telefono, ma l’apparecchio continua a squillare a vuoto.

Chi è Viola e perché indaga con la Polizia

Viola Vitale è una giornalista di Sicilia Webnews che vive a Palermo. Grazie alla capacità di leggere le emozioni delle persone attraverso la sinestesia, aiuta con la sua sensibilità le indagini della Polizia.

In questa stagione la giornalista indaga al fianco dell’ispettore Max Paternò, dopo che un evento imprevisto la allontana dal suo amato Francesco Demir.

Domande frequenti Quando vanno in onda gli episodi 5 e 6 di Viola come il mare 3? Gli episodi 5 e 6 di «Viola come il mare 3» vanno in onda il 18 novembre 2026 su Canale 5. Sono il terzo appuntamento della stagione, che è su Canale 5 dal 4 novembre 2026. Quanti episodi ha Viola come il mare 3? La terza stagione di «Viola come il mare» conta 12 episodi. Sono distribuiti in sei prime serate su Canale 5, con inizio il 4 novembre 2026. Cosa succede a Viola negli episodi 5 e 6 di Viola come il mare 3? Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi, affronta il ritorno improvviso dei blocchi motori legati alla sua malattia. Insospettita dai comportamenti del vicino, si convince che l’ispettore Massimo Paternò abbia un’amante, ma deve ricredersi quando scopre il doloroso passato dell’amico. Cosa succede a Elisabetta Attanasio in Viola come il mare 3? Negli episodi 5 e 6 Elisabetta Attanasio, interpretata da Roberta Filannino e sorella del defunto Nicola, finisce in ospedale. La causa potrebbe essere un avvelenamento, ma il testo parla solo di una possibilità («forse»). Dove si possono vedere gli episodi 3 e 4 di Viola come il mare 3? Gli episodi 3 e 4 sono andati in onda mercoledì 11 novembre 2026 su Canale 5. Erano già disponibili anche su Mediaset Infinity.

Immagine di repertorio

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni · Davide Maggio · Cosmopolitan · Super Guida TV