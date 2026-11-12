I Subsonica tornano a teatro dopo quindici anni: tour a marzo 2027 in dodici città
In sintesi. I Subsonica portano nei teatri italiani il tour «Subsonica a teatro»: dodici città a marzo 2027, dall’8 marzo al Politeama Genovese di Genova al 31 marzo al Teatro Colosseo di Torino. La tournée è prodotta da Live Nation. I Subsonica non suonavano nei teatri da quindici anni.
I punti chiave
- Il tour «Subsonica a teatro» tocca dodici città italiane nel mese di marzo 2027.
- Il tour dei Subsonica parte l’8 marzo 2027 dal Politeama Genovese di Genova.
- Il tour dei Subsonica si chiude il 31 marzo 2027 al Teatro Colosseo di Torino.
- Live Nation produce la tournée teatrale dei Subsonica.
- Lo spettacolo dei Subsonica si divide in tre parti: acustica, elettrica e clubbing.
I Subsonica tornano nei teatri italiani con il tour «Subsonica a teatro»: dodici città a marzo 2027, dall’8 marzo al Politeama Genovese di Genova al 31 marzo al Teatro Colosseo di Torino.
La tournée è prodotta da Live Nation. I Subsonica non suonavano nei teatri da quindici anni: la band riprende quella dimensione a distanza di tre lustri dalla sua prima esperienza.
Dove parte e dove si chiude il tour dei Subsonica
Il tour dei Subsonica attraversa dodici città italiane nel solo mese di marzo 2027, toccando alcuni dei principali palcoscenici del Paese. Il primo e l’ultimo appuntamento sono questi.
|Data
|Città
|Teatro
|Tappa
|8 marzo 2027
|Genova
|Politeama Genovese
|Prima data
|31 marzo 2027
|Torino
|Teatro Colosseo
|Ultima data
Come sarà lo spettacolo: acustico, elettrico e clubbing
Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio portano in scena uno show pensato appositamente per gli spazi teatrali. Il concerto esplora le diverse anime musicali della band e si divide in tre parti.
La prima parte è acustica: le canzoni più rappresentative dei Subsonica vengono riportate alla loro essenza e accompagnate da racconti e aneddoti sulla loro nascita.
La seconda sezione è elettrica ed è pensata per restituire l’energia che da sempre caratterizza le esibizioni dal vivo del gruppo.
La terza parte è clubbing: fa emergere la componente elettronica e da dancefloor dei Subsonica, in un contesto teatrale del tutto particolare.
Una scaletta con brani classici e canzoni rare dal vivo
La scaletta dei Subsonica a teatro mette insieme i brani più classici e amati dal pubblico con canzoni raramente eseguite dal vivo. Trovano spazio anche tracce meno esplorate della discografia della band.
Il teatro arriva dopo un anno di celebrazioni per i trent’anni
Il tour teatrale chiude un anno significativo per i Subsonica. La band ha celebrato i trent’anni di carriera con «Cieli su Torino 96-26» e ha pubblicato l’album «Terre Rare».
Nei mesi estivi i Subsonica hanno poi attraversato l’Italia con il lungo tour «Terre Rare 96-26». «Subsonica a teatro» si presenta come un nuovo capitolo del loro percorso live dopo il successo di queste celebrazioni.
Domande frequenti
Quando inizia il tour dei Subsonica a teatro?
Il tour «Subsonica a teatro» parte l’8 marzo 2027 dal Politeama Genovese di Genova. È la prima delle dodici tappe previste in Italia nel mese di marzo 2027.
Dove finisce il tour teatrale dei Subsonica?
Il tour teatrale dei Subsonica si chiude il 31 marzo 2027 al Teatro Colosseo di Torino. Quella è l’ultima data delle dodici in programma.
In quante città suonano i Subsonica nel tour a teatro?
I Subsonica suonano in dodici città italiane. Tutte le date del tour «Subsonica a teatro» sono concentrate nel mese di marzo 2027.
Come sarà il concerto dei Subsonica a teatro?
Il concerto dei Subsonica si divide in tre parti. La prima è acustica e accompagna le canzoni più rappresentative con racconti e aneddoti sulla loro nascita, la seconda è elettrica e la terza è clubbing, con la componente elettronica e da dancefloor della band.
Da quanto tempo i Subsonica non suonavano nei teatri?
I Subsonica non suonavano nei teatri da quindici anni. Il tour «Subsonica a teatro», prodotto da Live Nation, riporta la band in quella dimensione a marzo 2027.
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