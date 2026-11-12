Cranio Randagio, dieci anni dopo: il memorial alla Hacienda di Roma il 12 novembre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. Giovedì 12 novembre 2026, alle 21, la Hacienda di Roma, in via dei Cluniacensi 68, ospita il Cranio Randagio X Years Memorial, concerto per i dieci anni dalla scomparsa di Cranio Randagio. Le porte aprono alle 20.30 e l’incasso va in beneficenza. Amici, artisti e fan cantano insieme per ricordare Vittorio.

I punti chiave Il Cranio Randagio X Years Memorial si tiene giovedì 12 novembre 2026 alla Hacienda di Roma, in via dei Cluniacensi 68: porte alle 20.30, concerto alle 21.

Il biglietto del Cranio Randagio X Years Memorial costa 5 euro secondo una fonte (prevendita su Dice o sul posto) e 6 euro secondo l’altra.

L’incasso del memorial va a iniziative a sostegno di giovani fragili e di genitori che hanno perso un figlio.

Il vincitore del contest «La sua musica continua» sale sul palco della Hacienda il 12 novembre 2026 insieme agli artisti ospiti.

Il quarto Live di X Factor va in onda il 12 novembre 2026 alle 21.15 su Sky Uno; il comunicato stampa di Sky non menziona un omaggio a Cranio Randagio.

Giovedì 12 novembre 2026, alle 21, la Hacienda di Roma ospita il Cranio Randagio X Years Memorial, concerto per i dieci anni dalla scomparsa di Cranio Randagio. L’incasso va in beneficenza.

Cosa prevede la serata alla Hacienda di Roma

Il Cranio Randagio X Years Memorial riunisce amici, artisti e fan, che cantano insieme per ricordare Vittorio, nome di battesimo di Cranio Randagio. L’appuntamento è in via dei Cluniacensi 68, a Roma.

Dato Dettaglio Data giovedì 12 novembre 2026 Apertura porte 20.30 Inizio concerto 21.00 Luogo Hacienda, via dei Cluniacensi 68, Roma Biglietto 5 euro (prevendita su Dice o sul posto) oppure 6 euro: le fonti indicano cifre diverse

Sul prezzo del biglietto per il Cranio Randagio X Years Memorial le fonti non coincidono: una indica 5 euro, in prevendita su Dice o all’ingresso; l’altra indica 6 euro. La cifra va verificata sul canale di vendita ufficiale.

L’incasso del Cranio Randagio X Years Memorial è destinato a iniziative a sostegno di giovani fragili e di genitori che hanno perso un figlio.

Il contest «La sua musica continua» porta un emergente sul palco

Alla serata in ricordo di Cranio Randagio è legato il contest «La sua musica continua», aperto ad artisti, cantanti, rapper e cantautori italiani. Ai partecipanti è chiesto di reinterpretare liberamente un brano di Cranio Randagio.

Il vincitore del contest sale sul palco della Hacienda il 12 novembre 2026, insieme agli artisti ospiti. Informazioni e regolamento completo si ottengono scrivendo a [email protected].

Perché il 12 novembre 2026 è una data simbolica per X Factor

La sera del 12 novembre 2026 va in onda su Sky Uno, alle 21.15, il quarto Live di X Factor. La data coincide con quella del memorial alla Hacienda di Roma.

Il 17 novembre 2016, il quarto Live della decima edizione di X Factor ricordò Cranio Randagio con un video di Petrolio e con le parole di Alessandro Cattelan. Alcuni concorrenti cantarono un suo brano sul palco.

Cranio Randagio era morto a Roma cinque giorni prima di quella puntata, a ventuno anni. Il 12 novembre 2026 ricorrono quindi i dieci anni dalla sua scomparsa.

Come rivelato da All Music Italia, alla conferenza stampa di lancio dell’edizione 2026 di X Factor è stato chiesto alla produzione se fosse previsto un momento di ricordo. La produzione ha risposto che al momento non c’era una risposta preparata, ha accolto la proposta e si è impegnata a prenderla in considerazione.

Le anticipazioni del quarto Live diffuse da Sky con un comunicato stampa indicano la tripla eliminazione, l’ospite Charlotte Cardin tra le due manche e Giorgia. Il comunicato non menziona un omaggio a Cranio Randagio.

Il ricordo della madre e il senso del memoriale

Carlotta, madre di Cranio Randagio, spiega il significato umano della serata con una frase: «Quando cantano i suoi testi sento che è ancora vivo».

L’idea alla base del memorial è celebrare un’eredità artistica che, a dieci anni dalla scomparsa di Cranio Randagio, continua a circolare. Le sue canzoni raggiungono anche chi non ha avuto modo di conoscerlo e toccano le nuove generazioni.

Sul palco della Hacienda sono attesi giovani artisti, chiamati a riportare in musica l’eredità creativa di Cranio Randagio.

Domande frequenti Quando e dove si tiene il Cranio Randagio X Years Memorial? Il Cranio Randagio X Years Memorial si tiene giovedì 12 novembre 2026 alla Hacienda di Roma, in via dei Cluniacensi 68. Le porte aprono alle 20.30 e il concerto inizia alle 21. Quanto costa il biglietto per il memorial di Cranio Randagio? Le fonti non coincidono: una indica 5 euro, in prevendita su Dice o all’ingresso, l’altra indica 6 euro. La cifra va verificata sul canale di vendita ufficiale. L’incasso è destinato a iniziative a sostegno di giovani fragili e di genitori che hanno perso un figlio. Come si partecipa al contest «La sua musica continua»? Il contest è aperto ad artisti, cantanti, rapper e cantautori italiani, a cui è chiesto di reinterpretare liberamente un brano di Cranio Randagio. Il vincitore sale sul palco della Hacienda il 12 novembre 2026. Informazioni e regolamento completo si ottengono scrivendo a [email protected]. X Factor ricorda Cranio Randagio nel quarto Live del 12 novembre 2026? Il comunicato stampa di Sky sulle anticipazioni del quarto Live, in onda il 12 novembre 2026 alle 21.15 su Sky Uno, non menziona un omaggio a Cranio Randagio. Secondo All Music Italia, alla conferenza stampa di lancio la produzione di X Factor ha accolto la proposta di un ricordo e si è impegnata a prenderla in considerazione. Come fu ricordato Cranio Randagio a X Factor nel 2016? Il 17 novembre 2016 il quarto Live della decima edizione di X Factor ricordò Cranio Randagio con un video di Petrolio e con le parole di Alessandro Cattelan. Alcuni concorrenti cantarono un suo brano sul palco. Cranio Randagio era morto a Roma cinque giorni prima, a ventuno anni.

Fonte: All Music Italia · Il Messaggero · La Cronaca di Roma