Isola dei Famosi, Berlusconi: nessuna data. Per Mentana a Mediaset «le porte sono sempre aperte»

di Redazione ZON

In sintesi. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE – Media For Europe, ha dichiarato l’11 novembre 2026 a Cologno Monzese che la nuova Isola dei Famosi non ha ancora una data, perché la nuova versione è ancora in lavorazione. Su Enrico Mentana ha detto che a Mediaset «le porte sono sempre aperte».

I punti chiave Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE – Media For Europe, ha parlato l’11 novembre 2026 a Cologno Monzese in un incontro con la stampa.

La nuova Isola dei Famosi non ha ancora una data perché è in lavorazione e Berlusconi non ne ha visto il risultato finale.

L’Isola dei Famosi nasce come formula sperimentale, con un impianto produttivo più sostenibile rispetto alle edizioni precedenti.

Berlusconi ha detto che per Enrico Mentana a Mediaset «le porte sono sempre aperte»: non è stato annunciato alcun passaggio.

Su «Ok, il prezzo è giusto» Berlusconi ha dichiarato di voler provare a coinvolgere Iva Zanicchi, ma il progetto non è ancora partito.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE – Media For Europe, ha detto l’11 novembre 2026 a Cologno Monzese che per Enrico Mentana a Mediaset «le porte sono sempre aperte». Nello stesso incontro con la stampa ha parlato della nuova Isola dei Famosi, che non ha ancora una data.

Mentana può arrivare a Mediaset? Berlusconi apre, ma il passaggio non è annunciato

Sul direttore del Tg La7 la prima reazione di Pier Silvio Berlusconi è stata una domanda: «Ma se ne va veramente?». Poi ha aggiunto: «Nulla di nuovo, c’è grande stima e grande affetto personale per Enrico».

Berlusconi ha spiegato che Enrico Mentana «sa che in Mediaset le porte sono sempre aperte» e che «qui è il benvenuto». Secondo l’amministratore delegato, il giornalista sta valutando cosa fare del proprio futuro. Le sue parole sono un’apertura, non l’annuncio di un passaggio a Mediaset.

Su Fabio Fazio, Berlusconi ha detto: «Ho stima umana e professionale», ricordando che i due condividono la passione per la cioccolata. Ha poi aggiunto che, secondo lui, Warner Bros. Discovery, la società a cui il conduttore è legato, «non se lo lascerà scappare».

Perché la nuova Isola dei Famosi non ha ancora una data

Berlusconi ha spiegato che la nuova versione dell’Isola dei Famosi è ancora in lavorazione e che non ne ha visto il risultato finale. Per questo la collocazione in palinsesto non è definita.

Il reality nasce, ha detto Berlusconi, come formula sperimentale, con un impianto produttivo più sostenibile rispetto al passato. È questa la novità principale rispetto alle edizioni precedenti.

Berlusconi non considera un ridimensionamento nemmeno l’ipotesi di una messa in onda a dicembre. Le settimane prima di Natale restano strategiche per il mercato pubblicitario e nei piani dell’azienda ci sono già «This Is Me» e il nuovo show natalizio di Giorgio Panariello. Nei resoconti dell’incontro compare anche l’ipotesi del 2027.

Ok, il prezzo è giusto, Iva Zanicchi e l’intelligenza artificiale: cos’altro ha detto Berlusconi

Sul possibile ritorno di «Ok, il prezzo è giusto», Berlusconi ha detto a proposito di Iva Zanicchi: «Proveremo a coinvolgerla». Ha precisato che «il bottone sul progetto non è stato ancora schiacciato».

Sull’ipotesi di una co-conduzione con Ilary Blasi, Berlusconi ha risposto: «All’inizio perché no, ma alla lunga non la vedo facile».

Sul fronte tecnologico, MFE punta a far collaborare gli hub dedicati all’intelligenza artificiale di Italia, Germania e Spagna. L’obiettivo è migliorare processi interni, prodotti e lavoro delle persone. Durante la presentazione è comparsa anche MIA, figura creata interamente con l’intelligenza artificiale, che ha illustrato i progetti tecnologici del gruppo.

Berlusconi ha dichiarato: «la televisione tradizionale può continuare a essere competitiva purché riesca a integrare linguaggi, dati e strumenti digitali senza perdere la propria identità».

Domande frequenti Quando inizia la nuova Isola dei Famosi? Non c’è ancora una data. Pier Silvio Berlusconi ha spiegato l’11 novembre 2026 che la nuova versione è in lavorazione e che non ne ha visto il risultato finale, quindi la collocazione in palinsesto non è definita. Nei resoconti dell’incontro compare anche l’ipotesi del 2027. Enrico Mentana passa a Mediaset? Non è stato annunciato alcun passaggio. L’11 novembre 2026 Pier Silvio Berlusconi ha detto che Enrico Mentana sa che a Mediaset «le porte sono sempre aperte» e che «qui è il benvenuto». Secondo Berlusconi, il direttore del Tg La7 sta valutando cosa fare del proprio futuro. Cosa cambia nella nuova Isola dei Famosi? Secondo Pier Silvio Berlusconi, la nuova Isola dei Famosi è una formula sperimentale con un impianto produttivo più sostenibile rispetto al passato. Berlusconi ha indicato questa come la novità principale rispetto alle edizioni precedenti. Iva Zanicchi tornerà a Ok, il prezzo è giusto? Non è ancora deciso. Sul possibile ritorno di «Ok, il prezzo è giusto» Pier Silvio Berlusconi ha detto: «Proveremo a coinvolgerla», precisando che «il bottone sul progetto non è stato ancora schiacciato». Cosa ha detto Berlusconi su una co-conduzione con Ilary Blasi? Sull’ipotesi di una co-conduzione con Ilary Blasi, Pier Silvio Berlusconi ha risposto: «All’inizio perché no, ma alla lunga non la vedo facile».