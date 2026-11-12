Quando esce GTA 6 e quanto costa in Italia: data, prezzi e console

di Redazione ZON

In sintesi. Grand Theft Auto VI, noto come GTA 6, il nuovo videogioco di Rockstar Games, esce giovedì 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sul PlayStation Store italiano la Standard Edition costa 79,99 euro e la Ultimate Edition 99,99 euro. Una versione per PC non è stata annunciata.

I punti chiave GTA 6, il nuovo videogioco di Rockstar Games, esce giovedì 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sul PlayStation Store italiano la Standard Edition di GTA 6 costa 79,99 euro e la Ultimate Edition costa 99,99 euro.

Il precaricamento di GTA 6 è disponibile dal 10 novembre 2026 per chi ha fatto il preordine digitale, e il download occupa fino a 212 GB.

GTA 6 è ambientato a Vice City, nello Stato fittizio di Leonida, un territorio ispirato alla Florida.

I protagonisti di GTA 6 sono Lucia Caminos e Jason Duval, legati da una relazione sentimentale e da un percorso criminale.

Grand Theft Auto VI, il nuovo videogioco di Rockstar Games noto come GTA 6, esce giovedì 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sul PlayStation Store italiano la Standard Edition di GTA 6 costa 79,99 euro. Il capitolo precedente della saga, GTA 5, è uscito nel settembre 2013, più di tredici anni fa.

Su quali console si gioca a GTA 6 dal 19 novembre 2026

GTA 6 esce inizialmente su PlayStation 5 e su Xbox Series X|S. Una versione per PC non è stata annunciata. PlayStation 4 non rientra tra le piattaforme supportate.

Rockstar Games ha confermato che il precaricamento di GTA 6 è disponibile dal 10 novembre 2026 per chi ha fatto il preordine digitale. Il precaricamento permette di scaricare i file prima del lancio. Il download occupa fino a 212 GB, a seconda del dispositivo.

Quanto costa GTA 6 in Italia sul PlayStation Store

Edizione Prezzo sul PlayStation Store italiano Cosa include Standard Edition 79,99 euro Il gioco base Ultimate Edition 99,99 euro Contenuti aggiuntivi legati all’esperienza di gioco

Chi acquista GTA 6 entro il 19 novembre 2026 riceve il Pacchetto Vintage Vice City, con contenuti ispirati all’atmosfera storica della saga.

Gli acquirenti digitali idonei di GTA 6 possono ricevere anche un mese di GTA+, secondo le condizioni previste dalle piattaforme.

Dove è ambientato GTA 6: Vice City e lo Stato di Leonida

GTA 6 riporta la serie a Vice City, la città immaginaria ispirata a Miami, già protagonista di uno dei capitoli più amati della saga.

Il gioco si svolge nello Stato fittizio di Leonida, un territorio ispirato alla Florida. Leonida comprende metropoli, spiagge, strade trafficate, quartieri residenziali e ambientazioni naturali.

I trailer ufficiali di GTA 6 mostrano un mondo costruito per riprodurre atmosfere e contraddizioni della società americana contemporanea. Nei trailer compaiono auto sportive, locali notturni, personaggi eccentrici e contenuti che richiamano la cultura dei social network.

Chi sono Lucia Caminos e Jason Duval, i protagonisti di GTA 6

Lucia Caminos è una donna con un passato complicato, appena uscita dal carcere e determinata a cambiare la propria vita.

Jason Duval è un ex militare coinvolto in attività illegali nello Stato di Leonida.

Lucia Caminos e Jason Duval sono legati da una relazione sentimentale e da un percorso criminale. I due finiscono al centro di una cospirazione dopo che un colpo apparentemente semplice prende una piega imprevista.

Domande frequenti Quando esce GTA 6? GTA 6 esce giovedì 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il precaricamento è disponibile dal 10 novembre 2026 per chi ha fatto il preordine digitale. Quanto costa GTA 6 in Italia? Sul PlayStation Store italiano la Standard Edition di GTA 6 costa 79,99 euro. La Ultimate Edition costa 99,99 euro e include contenuti aggiuntivi legati all’esperienza di gioco. Su quali console si gioca a GTA 6? GTA 6 esce inizialmente su PlayStation 5 e su Xbox Series X|S. PlayStation 4 non rientra tra le piattaforme supportate e una versione per PC non è stata annunciata. Quanto pesa il download di GTA 6? Il download di GTA 6 occupa fino a 212 GB, a seconda del dispositivo. Rockstar Games ha confermato che il precaricamento è disponibile dal 10 novembre 2026 per chi ha fatto il preordine digitale. Dove è ambientato GTA 6? GTA 6 è ambientato a Vice City, la città immaginaria ispirata a Miami, nello Stato fittizio di Leonida. Leonida è un territorio ispirato alla Florida e comprende metropoli, spiagge, quartieri residenziali e ambientazioni naturali.