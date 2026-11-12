Antartide, nel Passaggio di Drake si risvegliano faglie inattive da milioni di anni

di Redazione ZON

In sintesi. Il 22 agosto e il 10 ottobre 2025 due terremoti di magnitudo 7.5 e 7.6 nel Passaggio di Drake, in Antartide, hanno riattivato faglie antiche della placca di Phoenix, considerata estinta da circa 3,5 milioni di anni. Lo indicano due studi coordinati dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS).

I punti chiave I terremoti del 22 agosto 2025 (Mw 7.5) e del 10 ottobre 2025 (Mw 7.6) nel Passaggio di Drake sono di tipo trascorrente e distano circa 15 chilometri l’uno dall’altro.

La placca di Phoenix è considerata estinta da circa 3,5 milioni di anni.

Le tecniche di cross-correlazione applicate ai dati della stazione sismica JUBA hanno individuato circa 200 eventi sismici in più rispetto alle scosse principali.

Le rotture di faglia dei terremoti del 22 agosto e del 10 ottobre 2025 si estendono per più di 100 chilometri ciascuna.

Il terremoto del 2 maggio 2025, di magnitudo Mw 7.4, ha avuto origine a circa 25 chilometri sotto il fondale marino.

Due dei tre grandi terremoti del 2025 nel Passaggio di Drake, in Antartide, hanno riattivato faglie antiche nella placca di Phoenix, considerata estinta da circa 3,5 milioni di anni.

La scoperta arriva da due studi coordinati dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS). Hanno collaborato l’Istituto di Scienze Marine del CNR (CNR-ISMAR), l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, il CONICET argentino e l’Università di Buenos Aires. Le ricerche sono uscite su Geophysical Research Letters e Communications Earth and Environment.

Quali sono i tre terremoti del 2025 nel Passaggio di Drake

Il Passaggio di Drake è il tratto di oceano che separa la Terra del Fuoco dalla Penisola Antartica. In quest’area le placche tettoniche si muovono di pochi millimetri all’anno, e per questo una sequenza di tre terremoti oltre magnitudo 7 in pochi mesi è eccezionale.

Data del terremoto Magnitudo momento (Mw) Dove è avvenuto Rivista dello studio 2 maggio 2025 7.4 Punto di transizione tra la fossa di subduzione cilena e la zona di frattura di Shackleton Geophysical Research Letters 22 agosto 2025 7.5 Placca oceanica di Phoenix Communications Earth and Environment 10 ottobre 2025 7.6 Placca oceanica di Phoenix, a circa 15 chilometri dal terremoto del 22 agosto Communications Earth and Environment

Perché una placca estinta può ancora provocare terremoti

I terremoti del 22 agosto e del 10 ottobre 2025 sono di tipo trascorrente. Questo tipo di evento nasce dallo scorrimento orizzontale di due blocchi di crosta oceanica lungo un piano di faglia quasi verticale.

Le faglie coinvolte sono antiche zone di frattura oceaniche. In passato servivano a distribuire la deformazione orizzontale delle dorsali oceaniche, e di solito si considerano inattive quando le placche smettono di muoversi lungo di esse.

Secondo i ricercatori, i due terremoti dimostrano che queste strutture possono conservare una capacità di riattivarsi anche molto tempo dopo aver smesso di fare da confine tra placche.

Le scosse aggiuntive e il magma lungo la faglia

Il gruppo di ricerca ha applicato tecniche di cross-correlazione del segnale ai dati della stazione sismica JUBA, che si trova presso la base antartica argentina Carlini. Il metodo ha individuato circa 200 eventi sismici in più rispetto alle sole scosse principali.

Le analisi indicano che le rotture di faglia dei terremoti del 22 agosto e del 10 ottobre 2025 si estendono per ben più di 100 chilometri ciascuna.

Un profilo sismico a riflessione, tecnica che ricostruisce le strutture sotto il fondale marino, mostra inoltre una risalita di magma lungo la faglia dei due terremoti. Emanuele Lodolo, ricercatore della Sezione di Geofisica dell’OGS, formula un’ipotesi:

«Questa struttura potrebbe rappresentare una discontinuità nella placca di Phoenix in subduzione al di sotto delle Isole Shetland Meridionali»

Come è stato ricostruito il terremoto del 2 maggio 2025

Il primo studio riguarda il terremoto di magnitudo Mw 7.4 del 2 maggio 2025. È il più intenso mai registrato nel punto di transizione tra la fossa di subduzione cilena e la zona di frattura di Shackleton, dove si toccano un margine di placca convergente e uno trascorrente.

In una regione così remota le stazioni di monitoraggio sono poche. Per questo i ricercatori hanno usato intelligenza artificiale e metodi avanzati di localizzazione, e hanno stabilito che la rottura è partita a circa 25 chilometri sotto il fondale marino.

Alessandro Vuan, ricercatore del Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS, collega la profondità allo tsunami osservato:

«La profondità ipocentrale della scossa principale, insieme alla complessità della sua rottura, spiega la ridotta ampiezza dello tsunami osservato»

Secondo Vuan, la rottura ha interessato più segmenti di faglia nell’area di contatto tra i due tipi di margine.

Perché la scoperta interessa la geologia di tutto il pianeta

I risultati aiutano a capire la sismicità intraplacca, cioè l’attività sismica che avviene all’interno delle placche tettoniche e non solo lungo i loro margini.

Le strutture oceaniche che da milioni di anni non separano più due placche possono restare zone di debolezza meccanica. Possono quindi tornare a rompersi in terremoti di grande energia.

Domande frequenti Quanti terremoti ci sono stati nel Passaggio di Drake nel 2025? Nel 2025 il Passaggio di Drake, in Antartide, è stato colpito da tre grandi terremoti, tutti oltre magnitudo 7. Sono avvenuti il 2 maggio (Mw 7.4), il 22 agosto (Mw 7.5) e il 10 ottobre 2025 (Mw 7.6). Cos’è la placca di Phoenix? La placca di Phoenix è una placca oceanica dell’Antartide, considerata estinta da circa 3,5 milioni di anni. Secondo il ricercatore Emanuele Lodolo dell’OGS, è in subduzione al di sotto delle Isole Shetland Meridionali. I terremoti del 22 agosto e del 10 ottobre 2025 sono avvenuti al suo interno. Perché una placca tettonica estinta può ancora provocare terremoti? Le faglie della placca di Phoenix sono antiche zone di frattura oceaniche, che di solito si considerano inattive quando le placche smettono di muoversi lungo di esse. Secondo i ricercatori, queste strutture possono restare zone di debolezza meccanica e riattivarsi anche molto tempo dopo, generando terremoti di grande energia. Quante scosse sismiche in più hanno trovato i ricercatori in Antartide? Il gruppo di ricerca ha individuato circa 200 eventi sismici in più rispetto alle sole scosse principali. Li ha trovati applicando la cross-correlazione del segnale ai dati della stazione sismica JUBA, che si trova presso la base antartica argentina Carlini. Chi ha studiato i terremoti del 2025 nel Passaggio di Drake? I due studi sono stati coordinati dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS). Hanno collaborato il CNR-ISMAR, l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, il CONICET argentino e l’Università di Buenos Aires. Le ricerche sono uscite su Geophysical Research Letters e Communications Earth and Environment.

Fonte: MeteoWeb