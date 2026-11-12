Bella Ma’, Diaco rompe il silenzio: «Sono servitore della Rai», ma non cita l’indagine interna

di Redazione ZON

In sintesi. Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma’, ha parlato in studio durante la puntata dell’11 novembre 2026, dopo le polemiche sull’intervista ad Alberto Ravagnani. Diaco si è definito «servitore della Rai» e ha promesso di rispettare ogni decisione dell’azienda, senza citare l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli né l’indagine interna avviata dalla Rai.

I punti chiave Pierluigi Diaco ha parlato nella puntata di Bella Ma’ dell’11 novembre 2026, dopo le polemiche sull’intervista ad Alberto Ravagnani.

Pierluigi Diaco ha definito l’11 novembre 2026 «la giornata più difficile della mia vita personale e professionale».

Pierluigi Diaco si è definito «servitore della Rai» e ha ricordato che la sua prima matricola è del 1996.

Pierluigi Diaco ha assicurato che rispetterà «senza polemiche» tutto ciò che verrà deciso su di lui.

La Rai ha avviato un’indagine interna sugli elementi emersi dall’inchiesta di Selvaggia Lucarelli, che Pierluigi Diaco non ha citato in studio.

Pierluigi Diaco ha parlato nella puntata di Bella Ma’ dell’11 novembre 2026, dopo le polemiche sull’intervista ad Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le Stelle. Il conduttore ha definito quel giorno «la giornata più difficile della mia vita personale e professionale».

Che cosa ha detto Diaco davanti agli ospiti in studio

Rivolgendosi ad alcuni ospiti, Pierluigi Diaco ha raccontato di essere entrato in studio con «uno stato d’animo non dei migliori». Secondo il conduttore, il suo cuore in 40 minuti «da spezzato si è ricomposto».

«La vostra storia mi ha contagiato e mi ha insegnato che nella vita bisogna andare avanti, malgrado tutto.»

Diaco ha poi parlato della prossima edizione di Bella Ma’. Ha detto che, «qualora la Rai mi rinnovasse la fiducia per una nuova edizione», sarebbe bello avere tra concorrenti e opinionisti una persona nelle condizioni di Mattias e di Elia. E ha promesso: se potrà, se andrà in onda e se qualcuno si presenterà, lo prenderà.

«Sono servitore della Rai»: le parole di chiusura della puntata

In chiusura Pierluigi Diaco ha ribadito di essere un «servitore della Rai» e ha ricordato che la sua prima matricola è del 1996. Ha aggiunto di aver sempre provato, «tra errori e gioie», a tenere fede alla propria coscienza e a rispettare quella che ha definito l’azienda culturale più importante del Paese.

Il conduttore ha detto che si comporterà «da soldato». Tutto ciò che verrà deciso su di lui, ha assicurato, lo rispetterà «senza polemiche». Ha salutato con «A domani».

Perché se ne parla: l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli e l’indagine della Rai

Nella sua newsletter Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un’inchiesta su ciò che accadrebbe dietro le quinte di Bella Ma’. Il testo raccoglie testimonianze di ex collaboratori e concorrenti sul comportamento di Pierluigi Diaco.

A margine dell’inchiesta Lucarelli ha diffuso un audio registrato durante un fuori onda del programma. Nella registrazione il conduttore si rivolgerebbe al cast urlando epiteti come «Bestie» e frasi come «Vi faccio neri». Si tratta di un contenuto attribuito a Diaco dall’inchiesta, non di una circostanza da lui confermata.

La Rai ha annunciato l’avvio di un’indagine interna per verificare la fondatezza degli elementi emersi dall’inchiesta. Nel suo intervento in studio Pierluigi Diaco non ha fatto cenno né all’indagine né all’inchiesta di Lucarelli.

Domande frequenti Cosa ha detto Pierluigi Diaco a Bella Ma’ dopo le polemiche? Nella puntata di Bella Ma’ dell’11 novembre 2026 Pierluigi Diaco ha definito quel giorno «la giornata più difficile della mia vita personale e professionale». In chiusura si è detto «servitore della Rai» e ha assicurato che rispetterà «senza polemiche» ogni decisione su di lui. Perché si parla di Pierluigi Diaco e di Bella Ma’? Selvaggia Lucarelli ha pubblicato nella sua newsletter un’inchiesta su ciò che accadrebbe dietro le quinte di Bella Ma’. Il testo raccoglie testimonianze di ex collaboratori e concorrenti sul comportamento di Pierluigi Diaco. Lucarelli ha diffuso anche un audio registrato durante un fuori onda del programma. La Rai ha aperto un’indagine su Pierluigi Diaco? Sì, la Rai ha annunciato l’avvio di un’indagine interna per verificare la fondatezza degli elementi emersi dall’inchiesta di Selvaggia Lucarelli. Nel suo intervento in studio Pierluigi Diaco non ha fatto cenno all’indagine. Pierluigi Diaco ha confermato l’audio diffuso da Selvaggia Lucarelli? No. L’audio, in cui il conduttore si rivolgerebbe al cast con epiteti come «Bestie» e frasi come «Vi faccio neri», è un contenuto attribuito a Pierluigi Diaco dall’inchiesta di Lucarelli. Non è una circostanza confermata dal conduttore.

Immagine di repertorio

Fonte: LaNostraTv · Isa e Chia