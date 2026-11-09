Ballando con le Stelle, Mariotto: «Me ne vorrei andare per altri motivi»

di Redazione ZON

In sintesi. Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle, ha detto il 9 novembre 2026 a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo, di volersene andare «per altri motivi». Non ha spiegato quali. La frase è legata all’infortunio alla spalla di Ornella Muti.

I punti chiave Guillermo Mariotto ha detto il 9 novembre 2026 a La Volta Buona: «Io me ne vorrei andare per altri motivi».

Guillermo Mariotto non ha spiegato quali siano gli «altri motivi» e ha chiuso il discorso con «Ma lasciamo perdere…».

Il 7 novembre 2026, nella diretta di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto ha detto a Ornella Muti, a rischio ritiro per un infortunio alla spalla: «Se te ne vai, vengo con te».

Le parole di Guillermo Mariotto non contengono una conferma dell’addio a Ballando con le Stelle.

Caterina Balivo ha chiesto a Guillermo Mariotto di chiarire i motivi, e Pino Insegno ha provato a smorzare il gelo con una battuta.

Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle, ha detto il 9 novembre 2026 a La Volta Buona di volersene andare dal programma «per altri motivi». Lo stilista non ha spiegato quali siano e ha chiuso subito il discorso.

Come è nata la frase dopo l’infortunio di Ornella Muti

Sabato 7 novembre 2026, nella diretta di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto ha commentato il rischio che Ornella Muti lasci la gara per un infortunio alla spalla. All’attrice ha detto: «Se te ne vai, vengo con te».

Il 9 novembre 2026 a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, si è tornati sulle dinamiche dell’ultima puntata del talent show di Milly Carlucci. Il problema alla spalla di Ornella Muti ha messo in dubbio il suo percorso nella competizione.

Sollecitato a dire se avrebbe davvero seguito l’attrice in caso di ritiro, Guillermo Mariotto ha risposto: «Se me ne vado anche io? Io me ne vorrei andare per altri motivi…».

Che cosa ha risposto Mariotto quando gli hanno chiesto spiegazioni

Caterina Balivo ha cercato di capire a quali motivi si riferisse il giurato. Guillermo Mariotto ha tagliato corto: «Ma lasciamo perdere…».

Pino Insegno, presente in studio, ha provato a smorzare il momento di gelo scherzando: «Ma come lasciamo perdere, siamo venuti qui apposta!». Lo stilista non ha aggiunto altro.

L’argomento l’aveva introdotto lo stesso Guillermo Mariotto. Le sue parole non contengono una conferma dell’addio da Ballando con le Stelle e non indicano le ragioni di un’eventuale partenza.

Il contesto: il caso Ravagnani e il confronto tra D’Urso, Muti e La Rocca

Le dichiarazioni di Guillermo Mariotto arrivano mentre, attorno a Ballando con le Stelle, tiene banco il caso di Alberto Ravagnani. Nello stesso periodo c’è un confronto a distanza tra Barbara D’Urso, Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

Domande frequenti Guillermo Mariotto lascia Ballando con le Stelle? Non risulta alcuna conferma. Il 9 novembre 2026, a La Volta Buona, Guillermo Mariotto ha detto di volersene andare «per altri motivi» senza spiegarli. Le sue parole non indicano le ragioni di un’eventuale partenza. Cosa ha detto Mariotto a La Volta Buona? Il 9 novembre 2026 Guillermo Mariotto, interpellato sul possibile ritiro di Ornella Muti, ha risposto: «Se me ne vado anche io? Io me ne vorrei andare per altri motivi…». Quando gli è stato chiesto di spiegare, ha detto: «Ma lasciamo perdere…». Perché Mariotto ha detto a Ornella Muti «Se te ne vai, vengo con te»? Sabato 7 novembre 2026, nella diretta di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto ha commentato il rischio che Ornella Muti lasci la gara per un infortunio alla spalla. A lei ha rivolto quella frase. Chi ha chiesto a Mariotto quali fossero gli «altri motivi»? Lo ha chiesto Caterina Balivo, conduttrice de La Volta Buona. Guillermo Mariotto ha tagliato corto, e Pino Insegno, presente in studio, ha scherzato per smorzare il momento di gelo.

Fonte: Libero · IlSussidiario.net