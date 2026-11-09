Uomini e Donne, anticipazioni del 9 novembre 2026: Giovanni Grazioso lascia il Trono Classico e in studio si sfiorano tre risse

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo le anticipazioni sulla registrazione del 9 novembre 2026 di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Giovanni Grazioso ha lasciato il Trono Classico. Nel Trono Over sono tornati Mario Lenti e Mario Cusitore. In studio si sono sfiorate tre risse. Le circostanze dell’addio si sapranno solo con la messa in onda.

I punti chiave Giovanni Grazioso ha lasciato il Trono Classico di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni sulla registrazione del 9 novembre 2026.

Le circostanze dell’addio di Giovanni Grazioso si conosceranno solo con la messa in onda delle puntate.

Mario Lenti e Mario Cusitore sono tornati nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne.

Nello studio di Uomini e Donne si sono sfiorate tre risse: Tina Cipollari con Marina Brochetta, Tina Cipollari con Alessandra Mussolini, Gemma Galgani con Liat.

Le anticipazioni sulla registrazione del 9 novembre 2026 sono state raccolte da Isa e Chia da una propria fonte presente in studio.

Attenzione: spoiler. Secondo le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne del 9 novembre 2026, Giovanni Grazioso ha lasciato il Trono Classico del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Perché Giovanni Grazioso lascia il trono si saprà solo con la messa in onda

Giovanni Grazioso ha abbandonato il suo percorso nel Trono Classico di Uomini e Donne. Per conoscere le circostanze dell’addio bisognerà attendere la messa in onda delle puntate.

La registrazione del 9 novembre 2026 è durata due puntate. Le due puntate sono destinate alla prossima programmazione televisiva.

Mario Lenti e Mario Cusitore tornano nel parterre del Trono Over

Nel Trono Over di Uomini e Donne sono tornati due volti: Mario Lenti e Mario Cusitore sono rientrati nel parterre durante la registrazione del 9 novembre 2026.

Come rivelato da Isa e Chia, che ha raccolto le anticipazioni da una propria fonte presente in studio, i due rientri sono tra le principali novità della giornata.

In studio si sono sfiorate tre risse tra opinioniste e dame

Secondo le anticipazioni, Tina Cipollari ha sfiorato la rissa con Marina Brochetta. Dopo lo scontro, l’opinionista è uscita dallo studio.

Un secondo litigio avrebbe visto Tina Cipollari contro Alessandra Mussolini, anche lei opinionista del programma. Gli opinionisti di Uomini e Donne sono Tina Cipollari, Gianni Sperti, Alessandra Mussolini e Tinì Cansino.

La terza lite sfiorata riguarda Gemma Galgani e Liat. Secondo le indiscrezioni, il confronto tra le due sarebbe stato molto acceso e la situazione avrebbe rischiato di degenerare.

Domande frequenti Chi ha lasciato il Trono Classico di Uomini e Donne il 9 novembre 2026? Secondo le anticipazioni sulla registrazione del 9 novembre 2026, Giovanni Grazioso ha lasciato il Trono Classico di Uomini e Donne. Il dating show va in onda su Canale 5 ed è condotto da Maria De Filippi. Perché Giovanni Grazioso ha lasciato Uomini e Donne? Le anticipazioni non indicano il motivo per cui Giovanni Grazioso ha abbandonato il suo percorso nel Trono Classico. Per conoscere le circostanze dell’addio bisognerà attendere la messa in onda delle puntate. Chi è tornato nel Trono Over di Uomini e Donne? Nella registrazione del 9 novembre 2026 sono rientrati nel parterre del Trono Over Mario Lenti e Mario Cusitore. Secondo Isa e Chia, i due rientri sono tra le principali novità della giornata. Quali risse si sono sfiorate a Uomini e Domme nella registrazione del 9 novembre? Secondo le anticipazioni, in studio si sono sfiorate tre risse. Tina Cipollari ha sfiorato la rissa con Marina Brochetta e ha avuto un secondo litigio con Alessandra Mussolini, mentre la terza lite ha riguardato Gemma Galgani e Liat. Chi sono gli opinionisti di Uomini e Donne? Gli opinionisti di Uomini e Donne sono Tina Cipollari, Gianni Sperti, Alessandra Mussolini e Tinì Cansino. Il programma è condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Immagine di repertorio

Fonte: TorreSette · Isa e Chia