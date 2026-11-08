Uomini e Donne, anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2026: Fabio Conte dice no a Gemma Galgani, Marina Brochetta in lacrime

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Uomini e Donne dal 9 al 13 novembre 2026, secondo le anticipazioni online, Fabio Conte dirà no a Gemma Galgani, mentre Marina Brochetta piangerà in studio dopo lo scontro con Antonino. Il cast dovrebbe registrare una sola volta, lunedì 9 novembre 2026, e Amici di Maria De Filippi andrà in onda sabato 14 novembre 2026.

I punti chiave Fabio Conte, protagonista del trono Over di Uomini e Donne, dirà «no» ogni volta che Gemma Galgani gli chiederà di riprovarci, tra il 9 e il 13 novembre 2026.

Gemma Galgani chiederà più confronti in studio a Fabio Conte e prometterà di cambiare atteggiamento.

Marina Brochetta scoppierà in lacrime dopo che gli opinionisti daranno ragione ad Antonino sui messaggi vocali.

Uomini e Donne avrà una sola registrazione, lunedì 9 novembre 2026, secondo Lorenzo Pugnaloni; la registrazione del martedì sarebbe cancellata.

Amici di Maria De Filippi andrà in onda sabato 14 novembre 2026 e non domenica 15 novembre 2026, a causa delle ATP Finals su Canale 5.

Attenzione: spoiler. Secondo le anticipazioni online, nelle puntate di Uomini e Donne dal 9 al 13 novembre 2026 Fabio Conte respingerà più volte Gemma Galgani e Marina Brochetta piangerà in studio.

Fabio Conte dice no a ogni richiesta di Gemma Galgani

Gemma Galgani chiederà a Fabio Conte più confronti in studio per provare a recuperare il rapporto. Tutti i confronti saranno richiesti da lei.

Gemma Galgani cercherà di convincere Fabio Conte a darle un’altra possibilità. Gli prometterà di cambiare atteggiamento e di lasciarsi andare di più alle emozioni.

Fabio Conte, protagonista del trono Over, non cederà. Ribadirà l’intenzione di frequentare altre persone e dirà «no» ogni volta che Gemma Galgani gli chiederà di riprovarci.

Marina Brochetta scoppia in lacrime dopo l’accusa di Antonino

Nel corso della settimana si tornerà a parlare della conoscenza ormai finita tra Marina Brochetta e Antonino. Sarà Antonino a riaprire l’argomento.

Antonino racconterà che Marina Brochetta gli avrebbe inviato alcuni messaggi vocali durante il periodo della frequentazione. Marina Brochetta negherà e contrattaccherà.

Quando gli opinionisti interverranno dando ragione ad Antonino, Marina Brochetta crollerà. In lacrime, si rifugerà su un gradino accanto a Maria De Filippi.

Una sola registrazione di Uomini e Donne, lunedì 9 novembre 2026

Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che la prossima settimana Uomini e Donne avrà una sola registrazione. Il cast dovrebbe ritrovarsi in studio lunedì 9 novembre 2026.

Secondo Lorenzo Pugnaloni, il consueto appuntamento con le riprese del martedì sarebbe stato cancellato. Il calendario potrebbe comunque cambiare all’ultimo momento.

Amici va in onda sabato 14 novembre 2026, non domenica

Domenica 15 novembre 2026 Amici di Maria De Filippi non andrà in onda. Canale 5 lascerà spazio alle ATP Finals di tennis, da quest’anno in esclusiva su Mediaset.

Il talent non salterà la settimana e sarà trasmesso, in via eccezionale, sabato 14 novembre 2026. In passato lo speciale pomeridiano di Amici andava in onda proprio il sabato.

Data Cosa succede Lunedì 9 novembre 2026 Unica registrazione di Uomini e Donne prevista dalle anticipazioni Da lunedì 9 a venerdì 13 novembre 2026 Puntate inedite di Uomini e Donne Sabato 14 novembre 2026 Amici va in onda in via eccezionale Domenica 15 novembre 2026 Amici non va in onda per le ATP Finals

Domande frequenti Cosa succede a Uomini e Donne dal 9 al 13 novembre 2026? Secondo le anticipazioni online, nel trono Over Fabio Conte respingerà più volte Gemma Galgani, che chiederà diversi confronti in studio. Marina Brochetta piangerà dopo l’accusa di Antonino sui messaggi vocali. Fabio Conte darà un’altra possibilità a Gemma Galgani? Secondo le anticipazioni, no. Fabio Conte ribadirà l’intenzione di frequentare altre persone e dirà «no» ogni volta che Gemma Galgani gli chiederà di riprovarci, anche dopo la promessa di cambiare atteggiamento. Perché Marina Brochetta piange a Uomini e Donne? Antonino racconterà che Marina Brochetta gli avrebbe inviato alcuni messaggi vocali durante la frequentazione. Marina Brochetta negherà, ma gli opinionisti daranno ragione ad Antonino e lei si rifugerà in lacrime su un gradino accanto a Maria De Filippi. Quante registrazioni di Uomini e Donne ci sono la settimana del 9 novembre 2026? Ce n’è una sola, lunedì 9 novembre 2026, secondo quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni. La registrazione del martedì sarebbe stata cancellata, ma il calendario potrebbe cambiare all’ultimo momento. Quando va in onda Amici a novembre 2026? Amici di Maria De Filippi andrà in onda sabato 14 novembre 2026, in via eccezionale. Domenica 15 novembre 2026 Canale 5 trasmetterà le ATP Finals di tennis, in esclusiva su Mediaset.