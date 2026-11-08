Ospiti di Domenica In l’8 novembre 2026: Michele Placido presenta la miniserie su Livatino

di Redazione ZON

In sintesi. Michele Placido, Emanuela Fanelli e Lucio Corsi sono gli ospiti di Domenica In l’8 novembre 2026, in diretta su Rai 1 dalle 14 nello studio Fabrizio Frizzi di Roma. Michele Placido presenta la miniserie Livatino: il giudice e i suoi assassini, in onda su Rai 1 il 9 e il 10 novembre 2026.

I punti chiave Domenica In va in onda l’8 novembre 2026 su Rai 1 dalle 14, condotta da Mara Venier con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Michele Placido è il regista della miniserie Livatino: il giudice e i suoi assassini, in onda su Rai 1 il 9 e il 10 novembre 2026.

Il magistrato Rosario Livatino fu ucciso a 37 anni il 21 settembre 1990 sulla strada da Canicattì al Tribunale di Agrigento e la Chiesa lo ha beatificato nel 2021.

Emanuela Fanelli presenta il film Il rumore delle cose nuove, di Paolo Genovese, nelle sale dal 12 novembre 2026.

Lucio Corsi presenta il nuovo singolo Napoleone buonanotte con un’esibizione dal vivo.

Attenzione: spoiler. Michele Placido è tra gli ospiti di Domenica In l’8 novembre 2026, in diretta su Rai 1 dalle 14. Secondo le anticipazioni, si commuove davanti alle immagini d’archivio dedicate al giudice Rosario Livatino.

Michele Placido presenta la miniserie Livatino: il giudice e i suoi assassini, di cui è regista. La serie va in onda su Rai 1 il 9 e il 10 novembre 2026.

Perché la serie su Livatino emoziona Michele Placido

Rosario Livatino, magistrato, fu ucciso a 37 anni il 21 settembre 1990 lungo la strada da Canicattì al Tribunale di Agrigento. La Chiesa lo ha beatificato nel 2021.

La miniserie racconta gli ultimi due anni di vita del giudice e unisce vita privata e lavoro, con le indagini sugli intrecci tra criminalità e potere. Nel cast ci sono Leonardo Maltese, Nino Frassica e Ninni Bruschetta.

Quarant’anni dopo il commissario Cattani de La Piovra, Michele Placido torna quindi a raccontare la lotta alla criminalità organizzata. Nell’intervista con Mara Venier, secondo le anticipazioni, ripercorre anche oltre cinquant’anni di carriera.

Gli altri ospiti della puntata e che cosa presentano

Oltre a Michele Placido, nello studio Fabrizio Frizzi di Roma arrivano un’attrice e un cantautore, entrambi con un’uscita in programma.

Ospite Che cosa presenta Quando Michele Placido Miniserie Livatino: il giudice e i suoi assassini Su Rai 1 il 9 e il 10 novembre 2026 Emanuela Fanelli Film Il rumore delle cose nuove, di Paolo Genovese Al cinema dal 12 novembre 2026 Lucio Corsi Nuovo singolo Napoleone buonanotte In uscita

Emanuela Fanelli arriva da Peccato, la serie di HBO Max in cui immagina un finto documentario sulla propria vita nel futuro. Secondo le anticipazioni, racconta a Mara Venier la gavetta teatrale e gli anni da educatrice negli asili nido di Roma.

Lucio Corsi, cantautore toscano della provincia di Grosseto, presenta il suo nuovo singolo Napoleone buonanotte. Le anticipazioni parlano di un’esibizione dal vivo.

Ballando, Garlasco e il pranzo della domenica completano la scaletta

Mara Venier conduce la puntata con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Il talk su Ballando con le Stelle ospita i concorrenti Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Jimmy Ghione.

Gli opinionisti del talk sono Anna Pettinelli, Alan Friedman, Rossella Erra ed Enzo Miccio, che presenta la sua classifica Top 5.

Nello spazio sull’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno tornano sul caso Garlasco con Giovanna Botteri, Ilenia Petracalvina, Rita Cavallaro e Antonino Monteleone.

Per la rubrica «Il pranzo della domenica», Savino Zaba si collega da una località del Lazio. La musica in studio è affidata alla band con il frontman Timothy Cavicchini.

Domande frequenti Chi sono gli ospiti di Domenica In l’8 novembre 2026? Gli ospiti di Domenica In l’8 novembre 2026 sono Michele Placido, Emanuela Fanelli e Lucio Corsi. La puntata va in onda su Rai 1 dalle 14 ed è condotta da Mara Venier. Nel talk su Ballando con le Stelle ci sono anche Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Jimmy Ghione. Quando va in onda la miniserie Livatino: il giudice e i suoi assassini? La miniserie Livatino: il giudice e i suoi assassini va in onda su Rai 1 il 9 e il 10 novembre 2026. La regia è di Michele Placido. Nel cast ci sono Leonardo Maltese, Nino Frassica e Ninni Bruschetta. Di cosa parla la miniserie su Rosario Livatino? La miniserie racconta gli ultimi due anni di vita del giudice Rosario Livatino. Unisce la vita privata e il lavoro del magistrato, con le indagini sugli intrecci tra criminalità e potere. Quando esce al cinema il film Il rumore delle cose nuove con Emanuela Fanelli? Il film Il rumore delle cose nuove, diretto da Paolo Genovese, esce al cinema il 12 novembre 2026. Emanuela Fanelli lo presenta a Domenica In l’8 novembre 2026. Quale singolo presenta Lucio Corsi a Domenica In? Lucio Corsi presenta il nuovo singolo Napoleone buonanotte. Secondo le anticipazioni, a Domenica In l’8 novembre 2026 lo esegue dal vivo.

Immagine di repertorio

Fonte: Cavalierenews · Davide Maggio · La Gazzetta dello Sport