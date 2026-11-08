Kimi Antonelli bambino sul set, Accorsi: «Era un piccolo samurai»

di Redazione ZON

In sintesi. Il 7 novembre 2026, a Verissimo, l’attore Stefano Accorsi ha ricordato Kimi Antonelli sul set di Veloce come il vento, film del 2016 diretto da Matteo Rovere. Secondo Accorsi, il futuro campione di Formula 1 aveva già da bambino una disciplina incredibile: lo ha definito «un piccolo samurai».

I punti chiave Stefano Accorsi ha parlato di Kimi Antonelli bambino a Verissimo il 7 novembre 2026.

Il film Veloce come il vento è uscito nel 2016, è diretto da Matteo Rovere ed è ispirato alla vita del pilota di rally Carlo Capone.

Kimi Antonelli compare in una sequenza davanti a una scuola di Imola, a otto o nove anni a seconda delle ricostruzioni.

Marco Antonelli, padre di Kimi, era il pilota delle auto che correvano in pista nel film.

Kimi Antonelli, con il titolo mondiale, è il più giovane campione di Formula 1 di sempre.

Stefano Accorsi ha raccontato a Verissimo, il 7 novembre 2026, com’era Kimi Antonelli bambino sul set di Veloce come il vento: «Kimi aveva una disciplina incredibile, era un piccolo samurai».

Come Kimi Antonelli è finito nel film di Matteo Rovere

Il padre di Kimi, Marco Antonelli, era il pilota delle auto che correvano in pista nel film. Lo ha spiegato Accorsi: «Noi in quel film avevamo delle auto che correvano in pista e il nostro pilota era suo papà, Marco Antonelli».

Poiché la famiglia Antonelli gravitava attorno alla produzione, il regista Matteo Rovere chiese ad Andrea Kimi Antonelli se volesse partecipare alla scena con i bambini. Le ricostruzioni divergono sull’età: otto anni per alcune, nove per altre.

Nel film Kimi compare in una sequenza davanti a una scuola di Imola. Loris, il personaggio di Accorsi, va a prendere il fratello minore Nico, e tra i compagni di Nico c’è il futuro pilota Mercedes.

Il film, uscito nel 2016, è ispirato alla vita del pilota di rally Carlo Capone. Accanto ad Accorsi recita Matilda De Angelis.

Perché Accorsi lo chiama «piccolo samurai»

Accorsi ricorda che sul set le scene si ripetono molte volte e che i bambini si stancano presto. Secondo l’attore, Kimi era diverso: «Gli altri bambini si rompevano presto le scatole, Kimi aveva una disciplina incredibile, era un piccolo samurai».

L’attore, 55 anni, ha aggiunto un altro dettaglio: «Mi ricordo come per attirare l’attenzione degli altri bambini dovevamo sperimentare, lui dall’inizio alla fine era impassibile. È un vero fenomeno».

Accorsi ha anche ricordato che Kimi era già un campione nei kart: «Già all’epoca Kimi era campione del mondo» con la Baby Academy, nelle tappe del Championkart Series by Parolin.

I messaggi di Accorsi e Rovere dopo il titolo mondiale

Dopo il titolo mondiale, che ne ha fatto il più giovane campione di Formula 1 di sempre, Accorsi ha pubblicato su Instagram alcune foto del set. Nel messaggio ha scritto: «Si può dire che ti ho visto nascere Kimi, vacca boia! Forza campione! Continua a divertirti come fai. E un grande abbraccio ai tuoi!».

Anche Matteo Rovere ha condiviso foto scattate dieci anni prima. In una Antonelli è accanto al regista, in un’altra è vicino alla Peugeot 205 GTI usata durante le riprese.

Tra i complimenti al pilota ci sono quelli di Vasco Rossi, che ha scritto «Ci rendi infinitamente orgogliosi di essere italiani!», e di Jannik Sinner: «Sappi che tutta l’Italia è orgogliosa di te».

Cesare Cremonini ha scritto che dopo il titolo di Kimi bisogna cambiare il ritornello di Marmellata. Valentino Rossi ha detto: «Mi ricorda un po’ me quando avevo vent’anni».

Domande frequenti Cosa ha detto Stefano Accorsi di Kimi Antonelli bambino? Stefano Accorsi ha raccontato a Verissimo, il 7 novembre 2026, che Kimi Antonelli sul set aveva «una disciplina incredibile» ed era «un piccolo samurai». Secondo l’attore, gli altri bambini si stancavano presto delle scene ripetute, mentre Antonelli restava impassibile dall’inizio alla fine. In quale film ha recitato Kimi Antonelli da bambino? Kimi Antonelli ha partecipato a Veloce come il vento, film del 2016 diretto da Matteo Rovere. Compare in una sequenza davanti a una scuola di Imola, tra i compagni del personaggio Nico. Quanti anni aveva Kimi Antonelli quando ha girato Veloce come il vento? Le ricostruzioni divergono: secondo alcune Kimi Antonelli aveva otto anni, secondo altre nove. Il film è uscito nel 2016. Perché Kimi Antonelli era sul set di Veloce come il vento? Il padre di Kimi, Marco Antonelli, era il pilota delle auto che correvano in pista nel film. Poiché la famiglia Antonelli gravitava attorno alla produzione, il regista Matteo Rovere chiese a Kimi se volesse partecipare alla scena con i bambini.