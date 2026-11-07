Formula 1, qualifiche del Gran Premio del Brasile: orari e dove vederle su Sky e TV8

di Redazione ZON

In sintesi. Le qualifiche del Gran Premio del Brasile di Formula 1 si disputano sabato 7 novembre 2026 alle 19, ora italiana, sul circuito di Interlagos. La diretta è su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Go e NOW. Su TV8, in chiaro, la differita va in onda alle 21.30 di sabato 7 novembre 2026.

I punti chiave Le qualifiche del Gran Premio del Brasile di Formula 1 si disputano sabato 7 novembre 2026 alle 19, ora italiana, a Interlagos.

Sky Sport F1 trasmette le qualifiche in diretta, mentre TV8 le manda in differita alle 21.30.

La gara del Gran Premio del Brasile si corre domenica 8 novembre 2026 alle 18, ora italiana.

La Mercedes arriva a Interlagos con 126 punti di vantaggio sulla Ferrari e può conquistare il titolo costruttori.

Andrea Kimi Antonelli, pilota Mercedes, ha già vinto il titolo mondiale piloti.

Le qualifiche del Gran Premio del Brasile di Formula 1 si disputano sabato 7 novembre 2026 alle 19, ora italiana, sul circuito di Interlagos. La diretta è riservata a Sky Sport F1, mentre su TV8, in chiaro, vanno in differita alle 21.30.

Gli orari di sabato 7 novembre 2026 e dove seguire le sessioni

Il Gran Premio del Brasile è il ventesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Il sabato di Interlagos prevede le terze prove libere e le qualifiche, divise nelle tre fasi Q1, Q2 e Q3, che stabiliscono la griglia di partenza di domenica.

Sessione Data e orario (ora italiana) Diretta In chiaro Prove libere 3 sabato 7 novembre 2026, 15.30 Sky Sport F1 (canale 207), Sky Go, NOW TV8, ma l’indicazione compare in una sola delle fonti consultate Qualifiche sabato 7 novembre 2026, 19 Sky Sport F1 (canale 207), Sky Go, NOW TV8 in differita alle 21.30 Gara domenica 8 novembre 2026, 18 Sky Sport F1, Sky Go, NOW TV8 in differita alle 21.30

Oltre a Sky Sport F1, le sessioni sono disponibili anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Nella programmazione televisiva del sabato il collegamento dal paddock è alle 15.15, il riscaldamento alle 18.15 e il programma che anticipa le qualifiche alle 18.30.

Perché la Ferrari è sotto osservazione a Interlagos

La Mercedes arriva in Brasile con 126 punti di vantaggio sulla Ferrari, seconda nella classifica costruttori. La squadra tedesca può quindi conquistare il titolo costruttori già a Interlagos.

La Ferrari porta in Brasile anche le tensioni tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, emerse dopo il Gran Premio del Messico dell’ultimo weekend. Hamilton ha ribadito il proprio disappunto per la gestione dei duelli in pista. Il team principal Fred Vasseur deve affrontare la questione per evitare nuove polemiche.

Antonelli è già campione e la sfida si sposta sul secondo posto

Andrea Kimi Antonelli, pilota Mercedes, arriva a Interlagos con il titolo mondiale piloti già assegnato. Il Gran Premio del Brasile è il primo appuntamento dopo il suo trionfo.

Resta aperta la lotta per il secondo posto nella classifica piloti. Max Verstappen ha un margine ridotto su Hamilton, mentre George Russell e Leclerc sono ancora coinvolti nella battaglia per le posizioni alle loro spalle.

Domande frequenti A che ora sono le qualifiche del GP del Brasile di Formula 1? Le qualifiche del Gran Premio del Brasile iniziano sabato 7 novembre 2026 alle 19, ora italiana, sul circuito di Interlagos. Si svolgono in tre fasi, Q1, Q2 e Q3, e stabiliscono la griglia di partenza della gara di domenica. Le qualifiche di F1 in Brasile sono su TV8? Sì, ma solo in differita: TV8 le trasmette in chiaro sabato 7 novembre 2026 alle 21.30. La diretta delle qualifiche è riservata a Sky. Su che canale Sky si vedono le qualifiche del GP del Brasile? Le qualifiche sono in diretta su Sky Sport F1, al canale 207, e anche su Sky Go e NOW. Le sessioni sono disponibili inoltre su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. La Mercedes può vincere il titolo costruttori in Brasile? Sì, la Mercedes può conquistare il titolo costruttori già a Interlagos. Arriva in Brasile con 126 punti di vantaggio sulla Ferrari, seconda nella classifica costruttori. Chi ha vinto il Mondiale piloti di Formula 1 prima del GP del Brasile? Il titolo mondiale piloti è già stato assegnato ad Andrea Kimi Antonelli, pilota Mercedes. Il Gran Premio del Brasile è il primo appuntamento dopo il suo trionfo.

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Fonte: Vivicentro · Adnkronos · kisskiss.it