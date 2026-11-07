Carrie, la miniserie di Mike Flanagan su Prime Video: cosa cambia rispetto al romanzo di Stephen King

di Redazione ZON

In sintesi. Carrie è una miniserie in otto episodi firmata da Mike Flanagan, disponibile su Prime Video dal 7 ottobre 2026. Aggiorna al mondo dei social e del cyberbullismo il romanzo di Stephen King sulla ragazza telecinetica Carrie White, interpretata da Summer H. Howell, e cambia il rapporto con la madre Margaret.

I punti chiave La miniserie Carrie ha otto episodi ed è disponibile su Prime Video dal 7 ottobre 2026.

Mike Flanagan ha prima rifiutato la proposta di Amazon di realizzare Carrie; a convincerlo è stato il suo figlio maggiore, che stava per iniziare il liceo.

Summer H. Howell interpreta Carrie White e Samantha Sloyan interpreta la madre Margaret nella miniserie Carrie.

Nella miniserie Carrie l’umiliazione pubblica della protagonista passa anche da account Instagram falsi e meme volgari.

Mike Flanagan ha in preparazione Martyrs, il suo capitolo della saga de L’esorcista, in uscita nella primavera del 2027.

Carrie, la miniserie in otto episodi firmata da Mike Flanagan, è disponibile su Prime Video dal 7 ottobre 2026. Porta sullo schermo la storia di Carrie White, la ragazza telecinetica nata dal romanzo di Stephen King, aggiornata all’epoca dei social e del cyberbullismo.

Perché Mike Flanagan ha prima detto no a Carrie

Mike Flanagan è sceneggiatore e regista, autore di Doctor Sleep, e grande appassionato di Stephen King. Quando Amazon gli ha proposto la miniserie, la sua prima reazione è stata: «Dio santo, no!».

Ad averlo convinto è stato il figlio maggiore, che stava per iniziare il liceo. Flanagan ha raccontato di aver pensato a una scuola molto diversa da quella degli anni Novanta e da quella degli anni Settanta del romanzo, con esercitazioni anti-sparatoria, cyberbullismo e social media.

In un’intervista a Rolling Stone Italia, rilasciata a pochi giorni da Halloween, il regista ha spiegato che la domanda è cambiata: da «perché rifare Carrie?» a come costruire una versione molto diversa. Per lui, ha detto, la risposta alla prima domanda era che Carrie non si rifà.

Flanagan ha raccontato di aver parlato con Stephen King prima di andare avanti. Gli ha detto che non avrebbe fatto la serie senza il suo entusiasmo, e secondo il regista lo scrittore era entusiasta quanto lui.

Cosa cambia rispetto al romanzo e al film del 1976

Il film del 1976 di Brian De Palma, con Sissy Spacek, ha contribuito a rendere noto Stephen King e ha fatto di Spacek una star. In seguito sono arrivati un sequel tardivo e due remake di nuova generazione. Flanagan considera il film di De Palma la grande trasposizione del romanzo.

La struttura resta quella dei predecessori: una giovane timida e iperprotetta, con poteri soprannaturali e un rapporto difficile con la madre, deve sopravvivere al liceo. Ci sono il sangue di maiale e la resa dei conti.

Nella serie, Carrie ha il volto di Summer H. Howell. La sua umiliazione pubblica passa anche da account Instagram falsi e meme volgari.

Sua madre Margaret è interpretata da Samantha Sloyan, attrice del giro abituale di Flanagan. Nella serie è un’integralista dei diritti dei genitori, oltre che una bigotta ossessionata dalla Bibbia.

Una Carrie aperta al mondo, non chiusa in una tragedia di vendetta

Secondo Flanagan, la storia di King è sempre stata una storia di vendetta, con la violenza di Carrie sui suoi aguzzini. Il regista dice di non considerarla necessariamente una storia horror, ma una tragedia.

Flanagan descrive la Carrie di King come una persona che trema, traumatizzata e chiusa al mondo. La sua, al contrario, è aperta, curiosa, entusiasta e gentile, e vuole solo stare nel mondo.

Cambia anche Margaret White. Quella di King, dice Flanagan, è una fanatica che abusa della figlia e la odia. La sua è una donna fuorviata che ama la figlia con una ferocia a rischio di schiacciarla, spinta da un’intensa ansia genitoriale più che da paura e odio.

Il regista riassume così la differenza: «La storia di Steve corre verso una tomba. La nostra corre verso una strada aperta, verso un mondo più grande».

Le sensitive: una sottotitrama che nasce dal romanzo

Nel romanzo di King compaiono brevi accenni a una storica confraternita di sensitive. Nella serie diventa una sottotrama.

Flanagan respinge le critiche dei puristi: sostiene che quegli elementi vengono dal libro. Ricorda che il romanzo finisce con un’altra ragazza telecinetica che scopre i propri poteri, e che King parla del gene della telecinesi e di una più vasta confraternita di donne.

Il regista pensa che, se il libro fosse stato scritto più avanti nella carriera di King, lo scrittore avrebbe sviluppato lui stesso questa strada. Rispetto a Hill House e agli Usher, dice, stavolta poteva consultare l’autore, perché in quei casi gli autori erano morti.

Dopo Carrie, Flanagan prepara Martyrs, il suo capitolo dell’Esorcista

Flanagan ha parlato anche della pressione di prendere in custodia un’altra eredità, quella della saga storica de L’esorcista. Il suo capitolo si intitola Martyrs e uscirà nella primavera del 2027.

Nella stessa conversazione ha spiegato perché considera l’horror il genere che più di tutti genera empatia, e cosa significhi lavorare all’ombra di due maestri del macabro.